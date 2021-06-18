Altay'ın golcü hedefi Prijovic!

Spor Toto Süper Lig'in yeni temsilcisi Altay, hücum hattına takviye yapmak için rotasına Suudi Arabistan'a çevirdi.



İzmir ekibinin listesinde Al Ittihad Cidde'nin formasını giyen Aleksandar Prijovic'in olduğu öğrenildi. İsviçre doğumlu ve Sırbistan uyruklu 31 yaşındaki forvetin kulübüyle sözleşmesi devam ediyor.



Siyah-beyazlıların, oyuncunun bonservisini alamadığı takdirde kiralamak için çaba sarf edeceği öğrenildi.



Parma altyapısında futbola başlayan Prijovic, Derby, Yeovil Town, Northampton, Sion, Tromso, Djurgardens, Boluspor, Legia Warszawa, Paok ve son olarak Al Ittihad Cidde de top koşturdu. Santrafor bölgesinde görev yapan Sırbistanlı oyuncu, forvet arkasında da oynayabiliyor. Deneyimli oyuncu, 2014-15 sezonunda 1. Lig'de Boluspor'da oynadı. Türkiye'de sahaya çıktığı 31 maçta 16 gol attı. 13 kez Sırbistan Milli Takım formasını giydi ve 2 gol attı.



