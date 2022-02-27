Süper Lig'de 27. hafta mücadelesinde Serkan Özbalta'nın çalıştırdığı Altay ile Erol Bulut'ın takımı Gaziantep FK kozlarını paylaştı.Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 3-2'lik skorla kazandı. Altay'ın gollerini 10. dakikada Thaciano, 22'de kendi kalesine Doğan Erdoğan, 51'de Andre Polo kaydetti. Gaziantep FK'nın gollerini 18 (p) ve 26. dakikalarda Alexandru Maxim attı.Alınan bu sonucun ardından Altay puanını 25 yaparken, son 4 maçında 7. puanını aldı. Gaziantep FK ise 36 puanda kaldı ve galibiyet hasreti 4 maça çıktı.Ligin bir sonraki haftasında Altay, Karagümrük deplasmanına gidecek. Gaziantep FK sahasında Hatayspor'u konuk edecek.Karşılaşmanın 10. dakikasında Altay öne geçti. Sol kanattan Rodriguez'in kullandığı köşe vuruşunda arka taraftaki Thaciano'nun dokunduğu top ağlarla buluştu: 1-0.15. dakikada ceza sahası içinde Furkan Soyalp'in kaleye gönderdiği topu Pinares uzaklaştırdı. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen Yaşar Kemal Uğurlu, Pinares'in pozisyonda elle müdahalesi olduğunu tespit edip, penaltı kararı verdi.18. dakikada penaltı atışını kullanan Maxim, takımının beraberlik golüne imza attı: 1-1.22. dakikada Altay bir kez daha öne geçti. Sol kanattan Rodriguez'in yaptığı ortaya ceza sahası içindeki Doğan Erdoğan'ın ters vuruşunda, direğe çarpan top kaleci Günay'a da dokunup filelere gitti: 2-1.26. dakikada Gaziantep FK beraberliği sağladı. Furkan Soyalp'in savunma arkasına attığı topa hareketlenen Maxim, meşin yuvarlakla ceza sahasına girdikten sonra kaleciyi geçip topu ağlara gönderdi: 2-2.Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü 2-2 berabere sona erdi.47. dakikada hızlı gelişen Gaziantep FK atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Figueiredo'nun kötü vuruşunda, top yandan dışarı gitti.51. dakikada Altay öne geçti. Pinares'in pasıyla ceza sahası içi sol çapraz pozisyonda topla buluşan Poko, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-2.86. dakikada hızlı gelişen Altay atağında Kazımcan Karataş'ın uzun pasına hareketlenen Bamba'nın yaptığı vuruşta Djilobodji'nin müdahale ettiği top kornere çıktı.Müsabaka Altay'ın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.