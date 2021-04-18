'Altay Bayındır sonrası Emre Belözoğlu sistem değiştirebilir'

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanan kalecimiz Altay Bayındır, bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ameliyat edildi. Başarılı bir ameliyat geçiren oyuncumuza geçmiş olsun diliyor, en kısa süre içinde eski sağlığına kavuşup, sahalara dönmesini temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
KALESİNE DUVAR ÖRMÜŞTÜ
Fenerbahçe'ye bu sezon performansıyla çok sayıda puan kazandırmayı başaran Altay Bayındır, geride kalan haftalarda 10 müsabakada kalesini gole kapattı. 32 karşılaşmada 30 gol yiyen ve gol yemediği maç sayısında ligde 4. sırada olan 23 yaşındaki isim, maç başına 2.6 kurtarış sayısı yakalarken, %73 kurtarış başarısına ulaştı.
KALE HARUN'A EMANET
Kalan 7 maçta kaleyi Harun Tekin'in koruması bekleniyor. Yedek kaleci olarak da 2003 doğumlu olan 17 yaşındaki Osman Ertuğrul Çetin görev yapacak. 31 yaşındaki Harun bu sezon Süper Lig'de ilk kez forma giyecek. Tecrübeli file bekçisi 2 Türkiye Kupası maçında forma giymiş, kalesinde 2 gol görmüştü.
BİR GÖRÜŞ: GÜRCAN BİLGİÇ
"SİSTEMİN DEĞİŞMESİ GEREKEBİLİR"
"Fenerbahçe'de bu sezonun bir tane yıldızı vardı: o da kaleci Altay Bayındır. Eğer bugün Fenerbahçe adına hala zirve şansından söz ediyorsak bunu genç kalecisine borçludur. Kalan maçlarda ciddi şekilde sıkıntılar yaşanacaktır. Çünkü Harun Tekin, güven veren bir performansa hiçbir zaman sahip olmadı. Takım bugün kupada yoksa sorumlularından biri de Harun'du. Yine bir Başakşehir maçı öncesi bu durum hiç iyi olmadı. Lider Beşiktaş puan kaybetmişken, bu sakatlık takımın durumunu etkileyecektir. Belki de Emre Belözoğlu'nun sistem değiştirmesi bile gerekebilir."
Skafoid kemik tedavisi
Alçı veya atelin süresi uygulanan cerrahi yönteme göre 3 hafta ile 3 ay arasında değişebilmektedir. Bu sürenin sonunda fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamasına geçilir. Amaç el, el bileği ve kolun güç kazanımını sağlamak ve hareket kaybını en aza indirgemektir.
KALESİNE DUVAR ÖRMÜŞTÜ
Fenerbahçe'ye bu sezon performansıyla çok sayıda puan kazandırmayı başaran Altay Bayındır, geride kalan haftalarda 10 müsabakada kalesini gole kapattı. 32 karşılaşmada 30 gol yiyen ve gol yemediği maç sayısında ligde 4. sırada olan 23 yaşındaki isim, maç başına 2.6 kurtarış sayısı yakalarken, %73 kurtarış başarısına ulaştı.
KALE HARUN'A EMANET
Kalan 7 maçta kaleyi Harun Tekin'in koruması bekleniyor. Yedek kaleci olarak da 2003 doğumlu olan 17 yaşındaki Osman Ertuğrul Çetin görev yapacak. 31 yaşındaki Harun bu sezon Süper Lig'de ilk kez forma giyecek. Tecrübeli file bekçisi 2 Türkiye Kupası maçında forma giymiş, kalesinde 2 gol görmüştü.
BİR GÖRÜŞ: GÜRCAN BİLGİÇ
"SİSTEMİN DEĞİŞMESİ GEREKEBİLİR"
"Fenerbahçe'de bu sezonun bir tane yıldızı vardı: o da kaleci Altay Bayındır. Eğer bugün Fenerbahçe adına hala zirve şansından söz ediyorsak bunu genç kalecisine borçludur. Kalan maçlarda ciddi şekilde sıkıntılar yaşanacaktır. Çünkü Harun Tekin, güven veren bir performansa hiçbir zaman sahip olmadı. Takım bugün kupada yoksa sorumlularından biri de Harun'du. Yine bir Başakşehir maçı öncesi bu durum hiç iyi olmadı. Lider Beşiktaş puan kaybetmişken, bu sakatlık takımın durumunu etkileyecektir. Belki de Emre Belözoğlu'nun sistem değiştirmesi bile gerekebilir."
Skafoid kemik tedavisi
Alçı veya atelin süresi uygulanan cerrahi yönteme göre 3 hafta ile 3 ay arasında değişebilmektedir. Bu sürenin sonunda fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamasına geçilir. Amaç el, el bileği ve kolun güç kazanımını sağlamak ve hareket kaybını en aza indirgemektir.