'Altay Bayındır sonrası Emre Belözoğlu sistem değiştirebilir'

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanan kalecimiz Altay Bayındır, bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ameliyat edildi. Başarılı bir ameliyat geçiren oyuncumuza geçmiş olsun diliyor, en kısa süre içinde eski sağlığına kavuşup, sahalara dönmesini temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.Fenerbahçe'ye bu sezon performansıyla çok sayıda puan kazandırmayı başaran Altay Bayındır, geride kalan haftalarda 10 müsabakada kalesini gole kapattı. 32 karşılaşmada 30 gol yiyen ve gol yemediği maç sayısında ligde 4. sırada olan 23 yaşındaki isim, maç başına 2.6 kurtarış sayısı yakalarken, %73 kurtarış başarısına ulaştı.Kalan 7 maçta kaleyi Harun Tekin'in koruması bekleniyor. Yedek kaleci olarak da 2003 doğumlu olan 17 yaşındaki Osman Ertuğrul Çetin görev yapacak. 31 yaşındaki Harun bu sezon Süper Lig'de ilk kez forma giyecek. Tecrübeli file bekçisi 2 Türkiye Kupası maçında forma giymiş, kalesinde 2 gol görmüştü.Alçı veya atelin süresi uygulanan cerrahi yönteme göre 3 hafta ile 3 ay arasında değişebilmektedir. Bu sürenin sonunda fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamasına geçilir. Amaç el, el bileği ve kolun güç kazanımını sağlamak ve hareket kaybını en aza indirgemektir.