Altay Bayındır'ın hedefi 2 kupa

Fenerbahçe ile sözleşmesini uzatan Altay Bayındır'ın aklında artık Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanmak var.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Altay Bayındır'ın hedefi 2 kupa
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25 Mart 2023 12:11
Fenerbahçe'nin 4 yıllık sözleşme uzattığı Altay Bayındır'ın keyfi yerinde.

Kontrat durumu sona erdiği için aklını tamamen futbola veren 24 yaşındaki eldivenin şu an tek isteği Fenerbahçe ile lig şampiyonluğunu ve Türkiye Kupası'nı kazanmak.

Fenerbahçe'nin kaptanı 2 kupayı da kaldırmak istiyor.

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