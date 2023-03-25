Altay Bayındır'ın hedefi 2 kupa

Fenerbahçe'nin 4 yıllık sözleşme uzattığı Altay Bayındır'ın keyfi yerinde.
Kontrat durumu sona erdiği için aklını tamamen futbola veren 24 yaşındaki eldivenin şu an tek isteği Fenerbahçe ile lig şampiyonluğunu ve Türkiye Kupası'nı kazanmak.
Fenerbahçe'nin kaptanı 2 kupayı da kaldırmak istiyor.
Kontrat durumu sona erdiği için aklını tamamen futbola veren 24 yaşındaki eldivenin şu an tek isteği Fenerbahçe ile lig şampiyonluğunu ve Türkiye Kupası'nı kazanmak.
Fenerbahçe'nin kaptanı 2 kupayı da kaldırmak istiyor.
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