Alperen Þengün sonrasý NBA'e bir Türk daha! Þehmus Hazer...

Beþiktaþ'ta sergilediði performansla NBA Draft'ýnda Oklahoma City Thunder tarafýndan 16. sýradan seçilen ve takasla Houston Rockets'a giden Alperen Þengün'ün ardýndan bir milli sporcu daha NBA'e gidebilir.



Beþiktaþ'ýn bir diðer milli yýldýzý Þehmus Hazer, NBA Yaz Ligi'nde forma giyecek. beIN SPORTS'un haberine göre Þehmus Hazer, Cleveland Cavaliers ile NBA yaz Ligi'nde forma giymek için bugün Amerika'ya gitti.



21 yaþýndaki Þehmus Hazer, 2020/21 sezonunda çýktýðý 33 Basketbol Süper Ligi maçýnda 32.2 dakika ortalama süre aldý ve 14.91 sayý, 3.76 ribaunt ve 4.09 asist ortalamalar yakaladý.



