Alpaslan Öztürk, performansıyla sınıfı geçti

Son haftalarda formayı kapan Alpaslan Öztürk, partneri Nelsson ile iyi bir ikili oldu. Aslan kalesini kapatmayı başardı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Alpaslan Öztürk, performansıyla sınıfı geçti
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18 Ekim 2021 10:16
Alpaslan Öztürk
Alpaslan Öztürk
Galatasaray
Galatasaray'da Marcao'nun yokluğu ve Luyindama'nın da sık hata yapmasıyla formayı kapan Alpaslan Öztürk, günün en başarılı isimlerinden oldu.

Maç boyu 11 ikili mücadeleye giren 28 yaşındaki stoper 8'ini kazandı. 4 hava topuna çıkan ve hepsine vuran Alpaslan, 2 top kaptı ve 10 uzaklaştırma yaptı.

Nelsson ise 8 ikili mücadelenin 5'ini kazanırken, 1 top kaptı ve 7 uzaklaştırma yaparak Galatasaray'ın kalesini gole kapatmayı başardı.

İki isim alkış topladı. 


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