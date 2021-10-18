Galatasaray'da Marcao'nun yokluğu ve Luyindama'nın da sık hata yapmasıyla formayı kapan Alpaslan Öztürk, günün en başarılı isimlerinden oldu.



Maç boyu 11 ikili mücadeleye giren 28 yaşındaki stoper 8'ini kazandı. 4 hava topuna çıkan ve hepsine vuran Alpaslan, 2 top kaptı ve 10 uzaklaştırma yaptı.



Nelsson ise 8 ikili mücadelenin 5'ini kazanırken, 1 top kaptı ve 7 uzaklaştırma yaparak Galatasaray'ın kalesini gole kapatmayı başardı.



İki isim alkış topladı.



