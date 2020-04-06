Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini aştı

Almanya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1584'e, vaka sayısı 100 bin 132'ye yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini aştı
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06 Nisan 2020 10:32
Eyalet sağlık bakanlıkları ile yerel sağlık dairelerinden alınan ve Tagesspiegel gazetesinde yayımlanan verilere göre, Almanya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19)  yakalananların sayısı son 12 saatte 1367 artarak 100 bin 132'ye, ölenlerin sayısı ise 60 artarak 1584'e çıktı.

Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 700 oldu.

34 Türk hayatını kaybetti

Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı ise 34'e yükseldi.

Almanya; ABD, İspanya ve İtalya'nın ardından dünyanın dördüncü en yüksek koronavirüs vakasına sahip olurken, ölüm sayısında ise 9. sırada bulunuyor.

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