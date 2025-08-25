25 Ağustos
Almanya'nın EuroBasket kadrosu açıklandı

Resmi kadrosunu açıklayan son ülke, turnuvanın iddialı takımlarından Almanya oldu.

23 Ağustos 2025 23:47 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2025 09:40
Fotoğraf: Imago
Almanya'nın EuroBasket kadrosu açıklandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Artık FIBA EuroBasket 2025'in başlamasına sayılı saatler kala ülkeler, 12 kişilik resmi kadrolarını duyurmaya devam ediyorlar. Resmi kadrosunu açıklayan son ülke ise turnuvanın iddialı takımlarından Almanya oldu.

Buna karşın Almanya, EuroBasket'te önemli bir oyuncusundan faydalanamayacak. Almanya Basketbol Federasyonu'ndan yapılan resmi açıklamaya göre Real Madrid, kas sakatlığı bulunan yeni transferi David Kramer'in EuroBasket'e katılmasına izin vermedi.

Böylelikle bu yaz Tenerife'den Real Madrid'e transfer olan keskin şutör, Almanya'nın EuroBasket aday kadrosundan çıkarıldı.


Almanya'nın 12 kişilik EuroBasket kadrosu şu şekilde:

Isaac Bonga, Oscar Da Silva, Tristan Da Silva, Justus Hollatz, Leon Kratzer, Maodo Lo, Andreas Obst, Dennis Schröder, Daniel Theis, Johannes Thiemann, Johannes Voigtmann, Franz Wagner.

FIBA EuroBasket'in B grubunda yer alan Almanya, bu grupta Finlandiya, Litvanya, Karadağ, İsveç ve Büyük Britanya ile kozlarını paylaşacak.

