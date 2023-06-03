Leipzig, Almanya Kupası finalinde Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi.



Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynana maçı Leipzig 1-0 kazandı. Leipzig'in golü 71. dakikada Christopher Nkunku ve 85. dakikada Szoboszlai'nin ayağından geldi.



Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve Leipzig Almanya Kupası'nı müzesine götüren takım oldu.



NKUNKU YILDIZLAŞTI



Szoboszlai'nin golünün de asistini yapan Christopher Nkunku 1 gol, 1 asistle yıldızlaştı.



İKİNCİ KEZ KAZANDI



Marco Rose'nin öğrencileri Almanya Kupası'nı bu sonuçla ikinci kez kazanmış oldu.





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