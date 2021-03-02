Ali Muhammed: 'Milano'nun oyuncuları ve koçu harika'

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 27. hafta mücadelesinde AX Armani Exchange Milano'ya konuk oluyor. 3 Mart'ta oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulunan Ali Muhammed, karşılaşmanın önemine dikkat çekti.



Tecrübeli oyuncu Ali Muhammed, "Milano ligin zirvesinde yer alan takımlardan biri ve çok iyi bir ekip. Harika oyunculara ve çok iyi bir koça sahipler. Genel olarak, son dönemde yakaladığımız galibiyet serisi boyunca savunmada ortaya koyduğumuz performansı tekrar etmek istiyoruz. Hücumda da iyi bir performans sergilemeye ve bu maçı kazanmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.



