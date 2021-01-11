Ali Koç'tan Edin Visca ve İrfan Can Kahveci açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Edin Visca ve İrfan Can Kahveci ile ilgili transfer sorusuna yanıt verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ali Koç'tan Edin Visca ve İrfan Can Kahveci açıklaması
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11 Ocak 2021 18:41
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Erzurumspor'u deplasmanda 3-0 yendikleri maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Ezeli rakibiniz Galatasaray, Başakşehir'den Edin Visca ve İrfan Can Kahveci'yi istiyor, siz de bu oyunculara talip misiniz?" sorusunu yanıtlayan Ali Koç "Edin Visca ve İrfan Can Kahveci için bana gelen bir talep yok. Başakşehir, Visca ve İrfan Can'ı satmayı düşünürse ilgilenebiliriz. Ancak benim ekibimden gelen bir talep yok." ifadelerini kullandı.



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