Ali Koç: 'Trabzonspor'u tebrik etmem!'

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından Süper Lig kulüpleri başkanlarının bulunduğu whatsapp grubunda konuşulanları aktardı.



İşte Ali Koç'un sözleri:



"Maç bittikten sonra bir iki başkan tebrik mesajı girdi. Başkanlar whatsapp grubuna ben de şu mesajı attım; "Tebrik etmek isterim ama etmeyeceğim. 4 Nisan 2015'te kurşunlanan ve faili bulunmayan olay hafızalarımıza kazınmışken, bunu bir şampiyonluk maçında pankarta yansıtarak alay konusu yapmalarını hiçbir şekilde kabul etmeyeceğimizi ve buna müsaade eden bir başkanla aynı masada olmayacağımızı belirtirim. Herkes, her şeyin farkında. Sevgiler, saygılar..." yazdım."





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