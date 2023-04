Ali Koç'tan flaş açıklamalar

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Yüksek Divan Kurulu toplantısı, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlendi.



ALİ KOÇ



Ali Koç: "Stadyumun isminin 'Atatürk Stadı' olması konusunda mali genel kurulda bir oylama yapacağız. Böyle bir zorunlulumuz yok ancak doğru uygulamanın bu olduğunu düşündük."



Ali Koç: "4 Nisan'da yaşananların halen aydınlanmaması Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ayıbıdır. Dosyaya bakan polis, bekçi, savcı, hakim hepsi FETÖ'den ihraç olmuş. Bu konu hepimizin namusudur, sadece Fenerbahçe'nin değil tüm Türkiye'nin namusudur. Eğer istenilen gerçekleşseydi Türkiye için çok vahim şeyler gerçekleşebilirdi."



"BU KULÜP BİTMEZ"



Ali Koç: "Bu kulüp bitmez, terör örgütü de bitiremez, kimse bitiremez."



Ali Koç: "Yoğun bir hafta sonu olacak. 2 voleybolda finale yükselip futbolda rakibimizle farkı 3'e de indirebiliriz, şampiyonluk yolunda ağır darbe de alabiliriz. Ancak en azından Fenerbahçe, bulunduğu her branşta zirveye oynamayı sürdürüyor."



Ali Koç: "Basketbolda sezon başı hedefimiz play-off'tu. Ancak sezon içinde yaşanan gelişmeler ile 4 veya 5. sırada tamamlayabileceğimizi düşündük. Olympiakos, Euroleague'in en güçlü takımı, bize 2 tane ağır mağlubiyet yaşatmışlardı bu sezon ama oradan 1 galibiyet çıkarmayı başardık ve seriyi İstanbul'a getirdik. Oradaki atmosferi gördük, bizim salonumuzda biraz sessiz geçiyor maçlar. Bunu dikkate almamız lazım."



"KADIN BASKETBOLU YENİDEN DÜŞÜNECEKTİK"



Ali Koç: "Kadın basketbolda inanılmaz bir kadro kurduk. İnşallah kadroyu gelecek sezon da muhafaza edip başarılarımızı sürdürebiliriz. Eğer bu sene de Euroleague'i alamasaydık yönetim kurulu olarak şubenin geleceğini gözden geçirme kararı alacaktık."



Ali Koç: "Basketbolda erkeklerde ve kadınlarda EuroLeague kupası olan ilk kulübüz. Aziz Yıldırım'a teşekkür ederim. Basketbolda çıtayı yükseltti. Sayın Aziz Yıldırım'a bu nedenle özel bir parantez açmak istedim. Biz de bu yoldan devam ettik."



"SEVİYELERİNE İNMEK İSTEMİYORUM AMA..."



Ali Koç: "TFF ziyareti... Bunların seviyesine inmek istemiyorum ancak başka türlü de bunlarla mücadele edemeyiz. Çalınan puanlarımızın yanından çalınmaya çalışılan puanlarımız bizi çok rahatsız etti. Gittiğimiz her yerde dayak yemeye başladık ve rakip kart yememeye başladı."



Ali Koç: "Güç nerede, kim daha çok gürültü çıkarıyor sosyal medyada, TFF kime daha çok kulak veriyor. Bu hakemlerimizi etkiliyor."



Ali Koç: "Tahkim Kurulu'nda yer alan ismin yaptığı beğeniyi sorduk, 'Oğlu yanlışlıkla beğenmiş' dediler. Biz de yedik..."



Ali Koç: "Tüm bunların üzerine TFF'ye gidip 'Sayın başkan, biz iyi iyi niyetten şüphelenmeye başladık. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayın diye bir talimat mı aldınız?' dedik. Zaman gösterecek ancak biz en ağırını bu kulübün 18 yıl başkanvekilliğini yapmış kişide yaşadık."



"BİZ GİTTİK DİYE GİTTİYSENİZ YAZIK"



Ali Koç: "Malum kulübün başkanına sesleniyorum; Biz randevu alıp gittik. Siz ise randevu almadan, eski bürokrat olan köstebeğinizle beraber gitmişsiniz oraya. Ne konuştuğunuzu bilmiyorum ancak biz gittik diye oraya gittiyseniz yazık size."



Ali Koç: "Her zaman meyvesini aldıkları için... Oradaki köstebekleri sabahtan akşama kadar onların menfaatleri için çalışıyor. Sayın başkana da o insana dikkat etmesini öneriyorum."



"METİN ÖZTÜRK'Ü ARADIM"



Ali Koç: "Erden Timur hakkında dosya hazırlattığım iddiası... Ben bunu ciddiye almadım ancak Fatih Altaylı'nın sert bir yazı yazdığını görünce Metin Öztürk'ü arayıp 'Siz böyle dediniz mi?' dedim. O da benim hatırladığım gibi söyledi. Daha sonra Kulüpler Birliği toplantısında bana 'Oturup konuşsanıza' dedi. Ben televiyzona davet ediyorum gelmiyorlar. Bu kişi hakkında bizi bir sürü bilgi geliyor. Tutulmayan sözler, zamanında teslim edilmeye mülklerle ilgili. Biz buna mı dönelim? Ben ne dosya hazırlayacağım!"



Ali Koç: "Bugün TFF çıkıp, 'Ne var kardeşim elinde anlat' dese bu kadar rahat davranamayacaklar. Ne var kardeşim, çıkın anlatın! Ne yazık ki rakibimizin kötülük yapma meziyeti takdire şayan. Bunu yaparken de herhangi bir vicdani sorgulama yaşamamaları da çok enteresan. Biz bunu yapamayız."



Ali Koç: "Ligi bitirmemek, gayrimenkul projelerini bitirmemeye benzemez demeliydik! O zaman bilmiyorduk...Bizim örgütle verdiğimiz savaş, gurur kaynağımızdır. Sizinki ise şampiyonluk vesilesidir. Şampiyonluk posterlerini revize etmeyi Allah kimseye nasip etmesin."



Ali Koç: "Beşiktaş dün bir açıklama yaptı, 'Pusu kültürü' diye. Bizimle ilgili kısmı anlayamadım ancak lütfen okuyun o açıklamayı. Bu yapılanma, hangi örgütü hatırlatıyor size. Siz bu terör örgütünün en güçlü döneminden nemalanırken biz Fenerbahçe olarak onlarla savaşıyorduk. Allah kimseye şampiyonluk fotoğraflarını revize etmeyi nasip etmesin."



Ali Koç: "Seçimler bitsin, Florya Projesi ile ilgili de konuşacağım. Adil rekabet var mı yok mu göreceğiz."



"BAŞKAN ADAYI BULUN KONUŞALIM"



Ali Koç: "Kapı kapı dolaşıp, başkan arıyorsunuz! Bulun, genel kurula gidelim! Başkan adayı bulursanız, er meydanına ben geliyorum. Sabrım taşmaya başladı, bulana kadar da altımızı oymayın."



Ali Koç: "Biz kötü oynadık diye hakkımızı korumamalı mıyız? İstanbulspor maçında kötü oynadık ama puanımızı çaldılar. Biz bu sene 107. sırada Avrupa'ya başladık, şu an 58. sıradayız. İlk 25'te olmalıyız ancak ivmeyi görmeniz için söylüyorum. Bu sezon 2.20 puan ortalamamız var."



"BU SENE DOĞRU İŞLER YAPTIK"



Ali Koç: "Biz, bu sene doğru şeyler yaptık. Bu seneki performansımızla, şu an bizim şampiyonluk havasına girmemiz gerekirdi. Ofsaytımsı, Adana Demirspor... Sadece 2 maç söylüyorum. 5 puan fark ediyor."



Ali Koç: "Dün Olympiakos maçına kötü başladığımız zaman çok ağır tweetler atıldığını gördüm ama maç sonu onlardan ses gelmiyordu. Hep destek tam destek, pazara kadar değil mezara kadar... Bunlardır bizim kültürümüz, biz böyle büyüdük. Ama bugün bakın; rakip takımda gol atan alkışlanıyor, 1-0 geriye düşelim 2. gol için tezahürat yapılıyor. Bu normal mi? Lütfen, artık silkelenmemiz lazım."



Ali Koç: "Son YDK toplantısında şampiyonluk için inancımız neyse şu anda da aynı. Bir dostum ile konuştum ve 'Ben artık ilahi adalete de inanmıyorum' dedim. O da bana 'Kimse tamamen şanslı veya tamamen şanssız olamaz. Elbet dönecektir.' dedi. İnşallah döner."



Ali Koç: "Maç bittikten sonra bize tepki gösterin bu sizin en doğal hakkınız ama rica ediyorum maç devam ederken futbolcularımızı ıslıklamayın tepki göstermeyin. Genç oyuncularımız var, olumsuz etkileniyorlar."



"BİZE KUMPAS KURULDU"





Uğur Dündar: "Tarihimizin en önemli Yüksek Divan Kurulu toplantılarından birisi olacak. Neden böyle söylediğimizi toplantının akışında anlayacaksınız.



Futbolda gayet güzel başladığımız sezonda Dünya Kupası arası sonrası her takımın yaşayabileceği bir duraklama dönemine girdik. Bunu fırsat bilen derin yapı, Adana Demirspor maçından bu yana gözle görülen bir kumpas içine girdi. Bunun son örneğini İstanbulspor maçında gördük."



BURAK KIZILHAN: "TARİH YAZDIK"



Burak Kızılhan: "Erkeklerin ardından kadınlarda da Euroleague'de şampiyon olarak bunu başaran ilk kulüp olduk. Takımımızın tüm oyuncularını ve teknik kadrosunu yürekten kutluyorum. Ayrıca Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız da Olympiakos'a 2023 yılındaki ilk iç saha mağlubiyetini yaşattı. 3 Mayıs'ta herkesi Ataşehir'e bekliyoruz."



Burak Kızılhan: "Deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımız için yapmış olduğumuz yardım çağrısı sonrası stadımız, önemli bir koordinasyon merkezi haline gelmiştir. Yönetim kurulumuz ile birlikte afet bölgesinde çeşitli incelemelerde bulunmak için gözlemlerde bulundu. Hatay ve Kahramanmaraş'a 500'er konteyner bağışlayarak destek olduk."



"FAİLİ BELLİ MEÇHULLERİ KABUL ETMİYORUZ"



Burak Kızılhan: "Otobüsümüzün kurşunlandığı 4 Nisan 2015'in üzerinden tam 8 yıl geçti. Bu tarih, Fenerbahçe'ye kumpas kurulan 3 Temmuz 2011 ve 12 Mayıs 2012'nin bir diğer yüzüdür. Türkiye Cumhuriyeti'nin değerli yargı mensuplarına sesleniyoruz: Hukukun sessiz, adaletin çözümsüz, faillerin meçhul, suçların cezasız kaldığı 1 gün daha yaşamak istemiyoruz ve faili belli meçhulleri kabul etmiyoruz."





"LİGDE BİTEN BİR ŞEY YOK!"



Burak Kızılhan: "Futbol takımımız Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda hedeflerimiz doğrultusunda yürüyoruz. Henüz bir şey bitmiş değil. Bu hafta her şey netleşecek. Adaletin yılmaz savunucusu olan rakibimizin yaptığı algı ve manipülasyonlar artık ayyuka çıkmış durumdadır."



"BİZ TFF'YE GİDİNCE BASKI OLUYOR"



Burak Kızılhan: "Fenerbahçe, TFF'yi ziyaret edince TFF ve hakemleri baskı altına almaya gitti oluyor. Kendileri yapınca kahramanca haklarını aradılar oluyor. Buradan topyekun Fenerbahçe ile uğraşan camiaya; Başkanımızın, canlı yayında karşı karşıya gelme teklifini yineliyoruz. 'Onlar mertlik bilmiyor' dedi ya Galatasaray yöneticisi, mert olan açık yüreklilikle konuşur. Gelin açık açık konuşalım."



"PFDK'DA FENERBAHÇE DÜŞMANI VAR"



Burak Kızılhan: "PFDK'da görev alan İlyas Çelik'in isimli şahsın tweetleri var. Kendisi açık bir Fenerbahçe düşmanı. Bu şahıs, TFF'nin en yetkin olması gereken kurullarından birinde yer alıyor. Bu kişinin tarafsız bir karar vermesi normal midir? Bu kişinin Fenerbahçe ile ilgili alınacak hiçbir konuda söz sahibi olmasını kabul etmiyoruz. Bunu TFF yetkililerine de ilettik."





"AKLIMIZLA ALAY ETMEYİN!"



Burak Kızılhan: "Bu sezon tüm ülkenin konuştuğu 2 maç oldu. Biri Sivasspor-Galatasaray maçı, diğeri ise Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe'yi kolladığı iddia edilen Lale Orta, hakemler ile ilgili açıklamalarında bu maçlara değinmedi. Biz bunu sorduğumuzda kendisinden önce yapılan atamalar sebebiyle bu maçlara değinmediklerini söyledi. Aklımızla alay etmeyin."



"SON HAFTALARDA ADİL OLUN!"



Burak Kızılhan: "TFF yönetimi sahadaki oyuna müdahil olup ligin dinamiği ile oynadı. Bari son haftalarda adil olsunlar, başka hiçbir şey istemiyoruz."



"FENERBAHÇE TARAFTIR!"



Uğur Dündar: "Fenerbahçe, cumhuriyetten yana taraftır! Atatürk ilkelerinden yana taraftır. Fenerbahçe, Kuva-yi Milliye'den bu yana Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için bir taraftır!"



Fenerbahçe'nin Lale Orta'ya yazdığı mektup



"4 Nisan'da katıldığınız 'Kuralına Göre' programını takip ettik. Fenerbahçe Futbol Takımımız'ın Adana Demirspor ile oynadığı ve tüm ülkenin gündemini sarsan Adana Demirspor karşılaşmasına yer vermediğinizi gördük. Aynı şekilde Alanyaspor maçında pozisyonlar neden hiçbir şekilde gündeme getirilmemiştir? Bu maçlarIn gündeme alınması için ne yapmamız gerekiyor?"



"Merkez Hakem Kurulu'nun tarafsız olarak algılanmasının mümkün olduğunu düşünüyor musunuz? Galatasaray Kulübü'nün ilgilileri tarafından yapılan ve sizleri zan altında bırakan sözlere dair TFF nezdinde bir girişim yapılması doğrultusunda bir adım attınız mı?"



Lale Orta'nın Fenerbahçe'ye cevabı



"MHK, göreve geldiği günden bu yana yapmış olduğu tüm uygulamalarda tüm kulüplere eşit mesafede olmuştur. Görevde kaldığım sürece de bu anlayıştan vazgeçmeyeceğim. Bahsettiğiniz Adana Demirspor maçının hakem atamalarında bir önceki MHK yönetimi sorumludur. MHK, bugüne kadar olan herkese eşit uygulamalarını bundan sonra da şeffaf bir şekilde devam edecektir."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ