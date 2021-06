Ali Koç: 'Burak Elmas benim aile dostum'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, HaberTürk yayınında Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas hakkında da açıklamalar yaptı.



İşte Ali Koç'un Burak Elmas ve Galatasaray ile ilgili sözleri:



"Burak Elmas Bey'i mektupla tebrik ettim. Burak Bey'i çok eski tanırım. Gençliklerimizde tanırım. Eşini daha eski tanırım. Eşi eşimin ailesiyle çok yakın dostumuz. Dolayısıyla bir sıkıntı yok. Ama sözkonusu Fenerbahçe olunca ben, sözkonusu Galatasaray olunca o, dostluklar penceresinden zaman zaman bakmayabiliriz. Her zaman bir masanın etrafında buluşabilecek olgunlukta olduğumuzu savunmuşumdur. Biz her zaman dostluk elimizi uzattık."



"BİZİM FITRATMIZ BÖYLE"



"Anadolu'daki bütün kulüplerle aramız iyi. En çok polemiğimiz olan kulüp olmasına rağmen Trabzonspor'la da gayet iyi ilişkilerimiz var. Bizim dostluk elimiz her zaman bakidir. Her zaman büyük resme bakarak hareket ettim. Kendimize yarayacak, başkalarına yaramayacak konuların sözcülüğünü, muhasebesini, bayraktarlığını yapmadım. Zaman zaman kendi zararımıza olanları da destekledik. Harcama limitlerini hatırlayın. Geçen sene yabancı kuralında indirime gdecektik, bizim işimize gelirdi, başka kulüpler hazır değildi. Biz onu destekledik. Bazı taraftarlarımız 'sana ne' diyebilecektir şimdi. Bizim fıtratımız böyle. Anadolu kulüplerinde karşılığını gördük. Ne yazık ki büyük rakiplerimizle rekabet, tribünlere sevimli gözükmek ilkelerimizin, prensiplerimizin önüne geçebiliyor."



"BURAK BEY BENİM ARKADAŞIM DİYE BAKAMAM"



"Galatasaray'a dönersek sayın Mustafa Cengiz'le ilişkilerimiz asgari müşterekte buluşabilecek seviyede. Ta ki son derbi maçında yalan, yakışıksız, son derece çirkin ithamlarda bulunduğu için son bir kaç ayda ne yazık ki o ilişki koptu. Burak Bey benim arkadaşım diye bakamam. Türkiye'nin en büyük camialarından birinin başkanı olarak bakarım."



"BURAK ELMAS AİLE DOSTUM, BÜYÜK HİZMETLER EDEBİLİR"



"Sayın Cengiz son dönemde konuştukça Allah'tan artık bizi unuttu, kendi takımıyla uğraştı, biz bir nefes aldık. Enteresan söylemleri gördük. Bu Fenerbahçe ile Galatasaray ilişkisinin belli bir seviyede olmasını engellememeli. İnsanlar başkanlık koltuğuna oturunca başka fıtrata geçebiliyorlar. Burak Elmas aile dostum. Türk futboluna büyük hizmetler edebilir. Bazı konular var ki, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray beraber adım atsa, çok büyük yapısal değişiklikler yapabiliriz."



"BİRLİK OLURSAK SORUNLARI ÇÖZERİZ"



"Geçmişten gelen tarihsel konular var. 3 Temmuz'da Galatasaray öyle bir noktaya geldi ki, Fenerbahçe'nin bunu unutması mümkün değil. Belli bir kesim bütün mahkeme kararlarına rağmen Fenerbahçe'ye kurulan kumpaz, tuzaklara rağmen, bu insanların cezalandırılmasına rağmen hala oraya odaklanmış bir kesim olabiliyor. Galatasaray'ın yönetimi son üç senedir yaklaşımımızın yarısını sergilese inanıyorum ki Türk futbolunun çok sorununu giderebiliriz."