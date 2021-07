Ali Koç: 'Ahlaksızca! Bu bir acizlik'

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu genel kurulunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.



TFF'NİN İBRASI KONUSU



Ali Koç, TFF'yi ibra etme konusunda çekimser davranacaklarını ifade etti ve; "Yayıncı kuruluş konusunda yaşanan sorunlardan dolayı TFF'nin bu genel kurulunda ibra konusunda çekimser davranacağımızı herkesin huzurunda açıklamak istiyorum" şeklinde konuştu.



YAYINCI KURULUŞ KONUSU



Hep onların istediği oluyor, hep! Bu nasıl bir düzendir. Yapılan indirimlerin tutarı 394 milyon dolar! Bu sene ne olacak bilmiyoruz! 21-22 sezonu için bir anlaşma yok, bu nasıl olabilir! Ligin 5. haftasında anlaşma sağlanıyor. Geçen sezon da böyle oldu



ÇIKIN AÇIKLAYIN SAYIN BAŞKAN



Bizi yayıncı kuruluş karşısında koruyabilecek tek bir amir var; TFF. Bize gelen bilgi; TFF Başkanı, bazı yerlerde yayıncı ile ilgili sorun olmadığını söylüyor. Buradan soruyoruz başkana; Yayıncı ile ilgili bir sorun var mı, yok mu? Herkesin önünde çıkın bunu açıklayın



AHLAKSIZLIK, ACİZLİK



İki hafta imzaladığımız ortak açıklama benim şahsıma mal edildi, çok yazık! Çok ahlaksızça bazı kulüpler aranarak; Ali Koç'un kuyruğuna takılmayın dendi.. TFF Yönetiminde bir ya da birden çok kişi, pek çok kulübü arayarak Ali Koç'un dümen suyuna girmeyin dedi. Bu acizlik. Bunu yapan kişiler benden değil Fenerbahçe Spor Kulübü'nden özür dilemek zorunda, bu özürü bekliyoruz. TFF algı yönetimi algı yönetimi yapmayı tercih ediyor



TFF İLE TOPLANTI YAPTIK



Kulüpler Birliği Vakfı olarak 19 kulübün imzasıyla sorunlarımızı dile getiren bir açıklama yapmıştık. TFF ile dün gece ilk defa bu konuda bir toplantı yaptık. Mutabık kalınan konuların da tez zamanda yürürlüğe gireceğini düşünüyorum. Samimi olmanızı bekliyorum."



BENZER DÜŞÜNMÜYOR OLABİLİRİZ



Her konuda benzer düşünmüyor olabiliriz ama çözüm odaklı ilişkilerle çok ciddi yol alacağımıza inanıyorum. Bu kadar sorun yaşanırken TFF'nin en azından bizler daha önce çağırıp dinlemesini isterdik.



TÜRK FUTBOLU ÇÖKMÜŞ



Türk futbolu güvensizlik, karmaşa, adil ortamdan uzak, finansal açıdan çökmüş durumda.Ben, Türk futbolunda dibe vurduğumuzu sanıyordum ama biz bu kafayla gidersek daha da dibe vuracağız.



KULÜPLERİN DE SUÇU VAR



Futbolun bugün içerisinde olduğu durumda kulüplerin de suçu vardır ancak bunu çözmek istiyorsak bir irade şarttır. Avrupa ile makas çok açıldı! Çözmek sorun mu? Bence değil! Her sorunu aşabiliriz ama yeter ki gerekli irade olsun"



FUTBOL BİR DEVLET STRATEJİSİ OLMALI



Türkiye'nin futbolda bir devlet stratejisi olması gerektiğine inanıyorum. Futbolun her kademesinde bir değişime ihtiyacımız var ama soruyorum; böyle bir irade sergiliyor muyuz yoksa günü mü kurtarıyoruz."



YENİ BİR FUTBOL AKLI ŞART



Ülkemize yeni bir futbol aklı sergilememizin zamanı geldi de geçiyor bile. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Türk futbolunun kalkınması için elimizden geleni yapmaya hazırız ama bunun için sağlıklı bir ortam olması gerekir.