Alexis Sanchez, Udinese'ye geri döndü

Inter'den ayrılan 35 yaşındaki Şilili yıldız Alexis Sanchez, sürpriz bir transfere imza attı.



Bir süredir kulüpsüz olan Sanchez, kariyerinin ilk büyük çıkışını yakaladığı İtalya Serie A ekibi Udinese'ye tam 13 yıl sonra yeniden imza attı.



Udinese Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Burada şampiyon oldu, burada bir şehrin aşkını buldu, burada efsane başladı: 'El Nino' aramıza döndü. Alexis Sanchez resmen Udinese oyuncusu, İki yıllık bir sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.



Udinese kariyerinde 112 maça çıkan Alexis Sanchez, 21 gol - 20 asistlik performans göstermişti.

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