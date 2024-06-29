Alexandru Cicaldau'ya sürpriz talip: Eyüpspor

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un gelecek planlamaları arasında yer almayan Alexandru Cicaldau'ya, Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor talip oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Alexandru Cicaldau'ya sürpriz talip: Eyüpspor
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29 Haziran 2024 11:26
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un gelecek planlamaları arasında yer almayan Alexandru Cicaldau'ya, Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor talip oldu.

26 yaşındaki orta saha Türkiye'de kalmaya sıcak bakıyor. Öte yandan daha önce Arda Turan ile takım arkadaşlığı yapan Cicaldau, Turan'ın yönetimindeki Eyüpspor'a gitmeyi de şimdiden kabul etti.

Geçtiğimiz sezonu Konyaspor'da kiralık olarak geçiren Rumen oyuncu, 31 maçta 1 gol - 2 asistlik performans göstermişti.





 
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