Alexandru Cicaldau, geri dönüyor!

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Alexandru Cicaldau, ülkesinden takımlarla transfer görüşmelerinde bulunuyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Alexandru Cicaldau, geri dönüyor!
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09 Haziran 2024 11:18
Galatasaray'dan geçen sezon Konyaspor'a kiralık olarak giden Alexandru Cicaldau, sarı-kırmızılı takıma geri döndü.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kulüp kanalına verdiği röportajda Rumen futbolcu için planlarının yeniden kiralık olarak gönderilmesi olduğunu söylemişti.

Galatasaray'ın kadro yapılanmasında yer almayan Cicaldau, ülkesi Romanya'dan takımlarla transfer görüşmelerinde bulunuyor.

Galatasaray'ın 2021 yazında Rumen ekibi Universitatea Craiova'dan kadrosuna kattığı 26 yaşındaki Cicaldau, sarı-kırmızılı takımda çıktığı 41 maçta 5 gol attı ve 4 asist yaptı.

Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Cicaldau, Konyaspor'dan önce de 2022-2023 sezonunda Ittihad Kalba'ya kiralanmıştı.

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