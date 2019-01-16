Alberth Elis'in gönlü Fenerbahçe'de

FENERBAHÇE'NİN İLGİSİNİ DE AÇIKLAMIŞTI

HOUSTON 8 MİLYON EURO İSTEDİ, TEKLİF!

'nin gündemindeki golcülerdenforması giyen, MLS'ten ayrılacak isimler arasında gösterilmeye devam ediyor. ABD basınının da ilgisini çeken Alberth Elis, geleceğiyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu.Elis, ABD basınına verdiği kısa röportajındakonusunun hatırlatılması üzerine kısa bir değerlendirme yaptı.Genç golcü oyuncu görüşmelerin devam ettiğini söylerkenifadelerini kullandı.Alberth Elis verdiği özel röportajında 'Fenerbahçe ile görüşüyor musun?' şeklindeki soruya "Evet, bir teklif var. Görüşmelerimiz devam ediyor. Fenerbahçe çok büyük bir takım, Türkiye liginin de rekabet düzeyinin yüksek olduğunu biliyorum" demişti.Öte yandan Honduras basını, Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki oyuncu için yaptığı teklifin 6 milyon euro olduğunu iddia ederken, Houston'ın ise 8 milyon euro bonservis bedeli talep ettiğini yazdı.Alberth Elis geçtiğimiz sezon Houston formasıyla MLS'te 30 maçta 11 gol, 9 asistlik performans sergiledi.