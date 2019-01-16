Alberth Elis'in gönlü Fenerbahçe'de

Fenerbahçe'nin gündemindeki golcülerden Houston Dynamo forması giyen Alberth Elis, MLS'ten ayrılacak isimler arasında gösterilmeye devam ediyor. ABD basınının da ilgisini çeken Alberth Elis, geleceğiyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu.
Elis, ABD basınına verdiği kısa röportajında Fenerbahçe konusunun hatırlatılması üzerine kısa bir değerlendirme yaptı.
Genç golcü oyuncu görüşmelerin devam ettiğini söylerken ''Şu an değişin bir durum yok. Birkaç gün içerisinde olursa herkes öğrenecek. Avrupa'ya gitmeye hazır olduğumu hissediyorum. Takımlar ve menajerim görüşmeleri sürdürüyor. Ocak ayının son gününe kadar zamanımız var'' ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE'NİN İLGİSİNİ DE AÇIKLAMIŞTI
Alberth Elis verdiği özel röportajında 'Fenerbahçe ile görüşüyor musun?' şeklindeki soruya "Evet, bir teklif var. Görüşmelerimiz devam ediyor. Fenerbahçe çok büyük bir takım, Türkiye liginin de rekabet düzeyinin yüksek olduğunu biliyorum" demişti.
HOUSTON 8 MİLYON EURO İSTEDİ, TEKLİF!
Öte yandan Honduras basını, Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki oyuncu için yaptığı teklifin 6 milyon euro olduğunu iddia ederken, Houston'ın ise 8 milyon euro bonservis bedeli talep ettiğini yazdı.
Alberth Elis geçtiğimiz sezon Houston formasıyla MLS'te 30 maçta 11 gol, 9 asistlik performans sergiledi.
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Elis, ABD basınına verdiği kısa röportajında Fenerbahçe konusunun hatırlatılması üzerine kısa bir değerlendirme yaptı.
Genç golcü oyuncu görüşmelerin devam ettiğini söylerken ''Şu an değişin bir durum yok. Birkaç gün içerisinde olursa herkes öğrenecek. Avrupa'ya gitmeye hazır olduğumu hissediyorum. Takımlar ve menajerim görüşmeleri sürdürüyor. Ocak ayının son gününe kadar zamanımız var'' ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE'NİN İLGİSİNİ DE AÇIKLAMIŞTI
Alberth Elis verdiği özel röportajında 'Fenerbahçe ile görüşüyor musun?' şeklindeki soruya "Evet, bir teklif var. Görüşmelerimiz devam ediyor. Fenerbahçe çok büyük bir takım, Türkiye liginin de rekabet düzeyinin yüksek olduğunu biliyorum" demişti.
HOUSTON 8 MİLYON EURO İSTEDİ, TEKLİF!
Öte yandan Honduras basını, Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki oyuncu için yaptığı teklifin 6 milyon euro olduğunu iddia ederken, Houston'ın ise 8 milyon euro bonservis bedeli talep ettiğini yazdı.
Alberth Elis geçtiğimiz sezon Houston formasıyla MLS'te 30 maçta 11 gol, 9 asistlik performans sergiledi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın