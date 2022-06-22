Al-Khelaifi: 'Madrid'in, Mbappe'ye teklifi daha iyiydi'

Paris Saint Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi, sözleşmesi uzatılan Fransız yıldız Kylian Mbappe için yarıştıkları Real Madrid'in teklifine dair açıklamalar yaptı.



İspanyol basınından Marca'ya konuşan Al-Khelaifi, "Real Madrid'e çok saygı duyuyorum, gerçekten büyük bir kulüp ancak Kylian Mbappe bizimle olan sözleşmesini para için yenilemedi. Real Madrid'in teklifi bizden daha iyiydi. Kylian'ın önünde Real Madrid de dahil olmak üzere birçok kulüp vardı ancak o PSG'yi seçti. Kylian ve ailesiyle son ana kadar hiç para konuşmadık. Mbappe bir Fransız ve Parisli. Ülkesini ve şehrini temsil etmeyi tercih eden bir oyuncu için yapılan ithamlar hiç adil değil." ifadelerini kullandı.



Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in "Mbappe fikrini 10 gün önce değiştirdi" yorumlarını değerlendiren Al-Khelaifi, "Real Madrid'in ne söylediğini bilmiyorum. Bundan 18 ay önce de Real Madrid, Kylian'ın kendilerine transfer olmak istediğini söylemişti ancak bu doğru değildi. Yazın bize Mbappe için 180 milyon euro teklif ettiler ve bu teklif Mbappe'nin maaşını da düşününce bizim verdiğimizden çok daha fazla. 180 milyon euroyu reddettiğimde bana 'deli' dediler çünkü Kylian'ın bonservissiz takımdan ayrılacağını düşünüyorlardı ancak ben onun takımda kalacağından emindim." dedi.



"ZIDANE İLE GÖRÜŞMEDİK"



Takımdaki teknik direktör değişikliği üzerine gelen soruyu cevaplayan Al-Khelaifi, "Zinedine Zidane benim hem oyuncu olarak hem de hoca olarak çok beğendiğim bir isim. Ancak basında çıkan haberlerin aksine onla ne direkt ne de dolaylı yoldan bir temasımız olmadı. Mauricio Pochettino ile ilgili de şu anda bir şey söylemek doğru olmaz. Zamanı geldiğinde gerekli açıklamayı yapacağız." ifadelerini kullandı.



SÜPER LİG



Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Avrupa Süper Ligi hakkındaki açıklamalarını değerlendiren Al-Khelaifi, "Süper Lig tamamıyla ölmüş bir organizasyon. Benim anlamadığım şey; Real Madrid hak ederek Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ancak her fırsatta bu turnuvada yer almak istemediklerini söylüyorlar. Eğer istemiyorsanız katılmak zorunda değilsiniz. Şampiyonlar Ligi, dünyadaki en iyi futbol organizasyonu ve ona karşı çıkanları anlamıyorum." diyerek sözlerini noktaladı.





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