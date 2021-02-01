Akıllı Transfer Kutusu: Takımını seç, transferi gör

Süper Lig'de dilediğin takımı seç, tüm transferleri gör!

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Akıllı Transfer Kutusu: Takımını seç, transferi gör
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01 Şubat 2021 12:12
Türkiye'de transferin son gününü yaşıyoruz, Sporx ekibi tüm transfer gelişmelerini anbean sizlere aktarmak için çalışmaya devam ediyor.  Aşağıdaki uygulamamızdan Süper Lig'den dilediğiniz takımı seçerek, Ocak ayında yaptığı tüm transferleri görebilirsiniz. 



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