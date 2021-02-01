Türkiye'de transferin son gününü yaşıyoruz, Sporx ekibi tüm transfer gelişmelerini anbean sizlere aktarmak için çalışmaya devam ediyor. Aşağıdaki uygulamamızdan Süper Lig'den dilediğiniz takımı seçerek, Ocak ayında yaptığı tüm transferleri görebilirsiniz.
Akıllı Transfer Kutusu: Takımını seç, transferi gör
Süper Lig'de dilediğin takımı seç, tüm transferleri gör!
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01 Şubat 2021 12:12
- 13:31 Liverpool, Ozan Kabak için zamanla yarışıyor!
- 13:19 Aykut Kocaman resmen Başakşehir'de!
- 13:06 VIDEO | Gedson Fernandes nasıl biri?
- 12:57 Klay: "Oynayamamak, beni mahvediyor"
- 12:56 Galatasaray - Başakşehir maçına Kardeşler
- 12:43 Thomas: "Boston'a dönme ihtimalim sona erdi..."
- 12:32 Galatasaray, 5 eksikle Başakşehir karşısında
- 12:31 Galatasaray için Boupendza açıklaması: "Bu sabah yine görüştük"
- 12:29 Badou N'diaye Karagümrük'ten ayrıldı
- 12:29 Galatasaray'dan Başakşehir'e üstünlük
- 12:25 Başakşehir'de 5 eksik, 2 şüpheli
- 12:22 Pelicans, JJ Redick için üç takım düşünüyor!
- 12:16 Fenerbahçe, Galatasaray ile 3. transfer kapışmasını da kazandı
- 12:12 Akıllı Transfer Kutusu: Takımını seç, transferi gör
- 12:08 George: "Nets'le karşılaşmayı dört gözle bekliyoruz!"
- 11:59 Trabzonspor'un ara transfer özeti
- 11:38 Beşiktaş'ta Mirin ve Güven Yalçın gitti!
- 11:35 Marcus Smart, 1-2 hafta arası yok!
- 11:31 Beşiktaş'ın ara transfer özeti
- 11:23 Fenerbahçe'nin ara transfer özeti
- 11:13 Jokic: "Kazanmak için ne kadar lazımsa, o kadar sayı atarım"
- 10:59 Kyrie: "Kazanacağımız maçı verdik..."
- 10:55 Mesut Özil, derbide sahada olacak!
- 10:45 Rıdvan Yılmaz'ın durumu belli oldu
- 10:40 Nikola Jokic, 47 sayıyla kariyer rekorunu egale etti!
- 10:35 Westbrook ve Beal 78 attılar, son 8.1 saniyede Nets'i yıktılar!
- 10:33 Denizlispor'da Faith Obilor harekatı
- 10:19 Göztepe'de son gün çifte sürpriz
- 10:14 Mauricio Lemos transferine veto çıktı
- 10:13 Yeni Malatyaspor, Aly Malle ile anlaştı
- 10:09 Kemal Ademi resmen Karagümrük'te
- 09:56 Trabzonspor, Enzo Crivelli'yi istedi
- 09:48 Arda Turan 10 numaraya geçiyor
- 09:47 İsmail Yüksek yeniden ayrılıyor
- 09:43 Türkiye'de resmen açıklanan transferler
- 09:25 Uğurcan Çakır'dan Beşiktaş'a karşı çılgın performans
- 09:01 Erol Bulut'un A planı Mert Hakan
- 08:50 Fatih Terim, Rui Costa'yı arayıp bitirdi!
- 08:26 Fenerbahçe'de 5 ayrılık bekleniyor
- 08:16 Trabzonspor'dan Koita harekatı
- 08:00 Trabzonspor, Efecan Karaca için bastırıyor
- 01:48 "Mesut Özil, Hatayspor maçı kadrosunda olacak"
- 01:10 Fenerbahçe'de transferin son gününde forvet hamlesi
- 01:09 Cenk Tosun, İstanbul'da: "Yuvama, evime geri döndüm"
- 23:50 Başakşehir, İrfan Can Kahveci'ye teşekkür etti
- 23:41 Mesut Özil'den İrfan Can Kahveci'ye "hoş geldin" mesajı
- 23:40 Galatasaray'dan Aaron Boupendza için transfer hamlesi
- 23:38 Başakşehir, İrfan Can'ın yerine Ndayishimiye'yi getirdi
- 23:28 Galatasaray'daki arkadaşları, İrfan Can'ı "bıraktı"
- 23:12 Trabzonspor, Yunus Mallı transferini açıkladı!
- 23:00 Anadolu Efes, ligde galibiyet serisini sürdürüyor
- 22:23 Flavio: "Abdullah Avcı'yla mutluyuz"
- 22:13 Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yükselişini sürdürdü
- 22:04 Beşiktaş'ın 9 maçlık yenilmezlik serisi sonlandı
- 21:57 Napoli'de Eljif Elmas attı, 3 puan geldi
- 21:55 Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci için ödeyeceği bonservis bedeli
- 21:43 Abdullah Avcı: "Avcı'yı kimse parayla tartamaz"
- 21:35 Sergen Yalçın, 2 ayrılık ve 2 transferi resmen duyurdu
- 21:26 Atiba Hutchinson: "Karakter koymalıyız"
- 21:21 Hugo: "Bir gözüm görüyorken attığım için şükrettim"
AVRUPA'DAN FUTBOL
Napoli'de Eljif Elmas attı, 3 puan geldi
Yusuf Yazıcı'dan sevgilerle: 3 puan!
Leeds United, Çağlar ve Cengiz'i üzdü
Fransa'da haftanın sürprizi: PSG yıkıldı
Sam Allardyce'dan Mbaye Diagne yorumu
Chelsea, Tuchel ile ilk galibiyetini aldı!
Okay Yokuşlu, Premier Lig'e gidiyor
Barcelona'dan Messi'ye 550 milyon euro!
Juventus, Merih için Liverpool'u reddetti; 45M€
Bayernli Tolisso dövme yaptırınca kadro dışı kaldı
Marsilya kulübünden kınama
Inter'den Benevento'ya farklı tarife
Leipzig, tek golle kazandı ve Bayern'i takibi sürdürdü
Taraftarlar, Marsilya'nın antrenman tesislerine saldırdı
Manchester City seriyi 8 maça çıkardı
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