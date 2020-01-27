Akhisarspor'da Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yolları ayırdı.
Akhisarspor Kulübünden yapılan açıklamada, Mehmet Altıparmak ve ekibiyle anlaşarak sözleşmenin feshedildiği bildirildi.
Teknik heyete teşekkür edilen açıklamada, ekibe bundan sonraki çalışma hayatlarında başarı dileğinde bulunuldu.
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Akhisarspor Kulübünden yapılan açıklamada, Mehmet Altıparmak ve ekibiyle anlaşarak sözleşmenin feshedildiği bildirildi.
Teknik heyete teşekkür edilen açıklamada, ekibe bundan sonraki çalışma hayatlarında başarı dileğinde bulunuldu.
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