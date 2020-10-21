Akhisarspor, altyapıdan 3 futbolcu ile sözleşme imzaladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, altyapıdan 3 futbolcusunu profesyonel yaptı.



Akhisarspor Kulübünden yapılan açıklamada, Oğuzcan Kesgin, Berat Onur Pınar ve Gineli Alseny Soumah'la profesyonel sözleşme imzalandığı bildirildi.



19 yaşındaki Oğuzcan Kesgin ile 18 yaşındaki Berat Onur Pınar forvet, 22 yaşındaki Alseny Soumah ise orta sahada görev yapıyor.



