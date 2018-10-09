  •  
    Ve Terim talimatı verdi, maaşa yüzde 500 zam!
  •  
    İşte F.Bahçe'nin yeni sponsoru! Açıklamıştı...
  •  
    Galatasaray düğmeye basıyor! Resmi teklif...
  •  
    Ali Koç: "Cocu kalacak" Wenger ve Blanc ise...
  •  
    Beşiktaş'ta Ljacic şoku!.. Sırbistan'dan haber var

Akhisar milli arada Sevilla'ya çalışacak

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, teknik direktör Cihat Arslan'ın istediği antrenman temposunda çalışmaya başlayacak.

Kaynak: DHA
Akhisar milli arada Sevilla'ya çalışacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ekim 2018 13:36
Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde üst üste zorlu sınavlara çıkan Akhisarspor, sezona verilen milli maç arasını çalışarak geçirecek.

Takımda 2 hafta önce işbaşı yaptıktan sonra lig ve Avrupa maçları nedeniyle oyuncularını istediği antrenman temposunda çalıştıramayan teknik direktör Cihat Arslan, milli araya özellikle hazırlık maçı almayacak. Süper Lig'de 8 haftada 5 puanla düşme hattında kalan Akhisarspor'da Arslan, takıma eksik yanlarını çalıştıracak.

Yeşil-siyahlılarda sakatlığı bulunan Mustafa Yumlu, Bilal Kısa ve Serginho'nun da bu süreçte iyileşmesi bekleniyor. Akhisarspor, ligde 20 Ekim'de sezonun başarılı ekiplerinden Kasımpaşa'ya konuk olduktan sonra ilk 2 maçta puan alamadığı UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda 25 Ekim'de Sevilla deplasmanına çıkacak. Müzesinde 5 UEFA Kupası bulunan grubun favorisi Sevilla, İspanya Ligi'nde lider durumda bulunuyor. Akhisarspor, bu deplasmanların ardından 29 Ekim'de ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için