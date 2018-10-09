Akhisar milli arada Sevilla'ya çalışacak

Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde üst üste zorlu sınavlara çıkan Akhisarspor, sezona verilen milli maç arasını çalışarak geçirecek.Takımda 2 hafta önce işbaşı yaptıktan sonra lig ve Avrupa maçları nedeniyle oyuncularını istediği antrenman temposunda çalıştıramayan teknik direktör Cihat Arslan, milli araya özellikle hazırlık maçı almayacak. Süper Lig'de 8 haftada 5 puanla düşme hattında kalan Akhisarspor'da Arslan, takıma eksik yanlarını çalıştıracak.Yeşil-siyahlılarda sakatlığı bulunan Mustafa Yumlu, Bilal Kısa ve Serginho'nun da bu süreçte iyileşmesi bekleniyor. Akhisarspor, ligde 20 Ekim'de sezonun başarılı ekiplerinden Kasımpaşa'ya konuk olduktan sonra ilk 2 maçta puan alamadığı UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda 25 Ekim'de Sevilla deplasmanına çıkacak. Müzesinde 5 UEFA Kupası bulunan grubun favorisi Sevilla, İspanya Ligi'nde lider durumda bulunuyor. Akhisarspor, bu deplasmanların ardından 29 Ekim'de ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.