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Ajax, Şampiyonlar Ligi'ni garantiledi, Twente veda etti

Hollanda Eredivisie'nin 33. haftasınd Ajax, Alkmaar'ı 3-0 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynamaya hak kazandı. Twente ise 2. Lig'e düştü.

Kaynak: Sporx.com
Ajax, Şampiyonlar Ligi'ni garantiledi, Twente veda etti
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29 Nisan 2018 17:22
Ajax - Alkmaar maçında kazanan, 3-0'lık skorla Ajax oldu. Hollanda Eredivisie'nin 33. haftasındaki mücadele, Johan Cruijff Arena'da oynandı.

Ajax'a galibiyeti getiren goller, 38. dakikada van de Beek, 49. dakikada Kluivert ve 87. dakikada Neres'ten geldi.

Bu sonucun ardından Ajax puanını 76 yaptı ve 2. sırayı garantileyerek Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı kazandı. Alkmaar ise 68 puanla 3. basamakta kaldı ve UEFA Avrupa Ligi elemelerine katılma hakkını elde etti.

Hollanda Eredivisie'nin 34. ve son haftasında Ajax deplasmanda Excelsior ile karşılaşacakken, Alkmaar ise evinde Zwolle'yi konuk edecek.

TWENTE KÜME DÜŞTÜ

Hollanda Eredivisie'nin köklü takımlarından Twente, Vitesse'ye 5-0 mağlup olmasının ardından 2. Lig'e düştü.

HOLLANDA'DA 33. HAFTADA TOPLU SONUÇLAR
Ajax 3-0 Alkmaar
NAC Breda 3-0 Heerenveen
Den Haag 3-3 PSV Eindhoven
Feyenoord 3-1 Sparta Rotterdam
Groningen 4-0 Excelsior
Heracles 2-2 Utrecht
Venlo 1-4 Roda
Vitesse 5-0 Twente
Zwolle 0-1 Willem

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