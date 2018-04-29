TWENTE KÜME DÜŞTÜ

HOLLANDA'DA 33. HAFTADA TOPLU SONUÇLAR

nda kazanan, 3-0'lık skorla Ajax oldu.'nin 33. haftasındaki mücadele, Johan Cruijff Arena'da oynandı.Ajax'a galibiyeti getiren goller, 38. dakikada van de Beek, 49. dakikada Kluivert ve 87. dakikada Neres'ten geldi.Bu sonucun ardından Ajax puanını 76 yaptı ve 2. sırayı garantileyerek Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı kazandı. Alkmaar ise 68 puanla 3. basamakta kaldı ve UEFA Avrupa Ligi elemelerine katılma hakkını elde etti.Hollanda Eredivisie'nin 34. ve son haftasında Ajax deplasmanda Excelsior ile karşılaşacakken, Alkmaar ise evinde Zwolle'yi konuk edecek.Hollanda Eredivisie'nin köklü takımlarından Twente, Vitesse'ye 5-0 mağlup olmasının ardından 2. Lig'e düştü.Ajax 3-0 AlkmaarNAC Breda 3-0 HeerenveenDen Haag 3-3 PSV EindhovenFeyenoord 3-1 Sparta RotterdamGroningen 4-0 ExcelsiorHeracles 2-2 UtrechtVenlo 1-4 RodaVitesse 5-0 TwenteZwolle 0-1 Willem