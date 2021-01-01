Ainge: "Harden için görüşmüştük, ama fiyatı çok yüksekti"

Boston Celtics genel menajeri Danny Ainge, geçtiğimiz günlerde Brooklyn Nets'e takas edilen James Harden'ın fiyatının kendileri için "gerçekten yüksek" olduğunu söyledi.



Nets ile Harden takasının tamamlanmasının ardından yapılan bir röportajda Ainge, Celtics'in takas görüşmelerine dahil olduğunu, ancak karşılığında istenenlerin kendilerine göre uygun olmadığını açıkladı:



"Evet, James ile ilgili görüşmeler yapmıştık, yakın zamanda değildi ama evet, konuşmuştuk. Çok sayıda görüşme yapmıştık, ancak fiyat pek değişmiyordu. Fiyat bizim için çok yüksekti ve pek gerçekleştirmek istemediğimiz bir şeydi. Sanırım oybirliğiyle, bizim için zamanın uygun olmadığına ve bunun değecek bir bedel olmadığına karar vermiştik."



ESPN'den Ramona Shelburne, Celtics'in Brooklyn Nets ve Philadelphia 76ers ile birlikte takas görüşmelerine katılan üçüncü ekip olduğunu bildirmişti.



Boston Sports Journal'dan Brian Robb'a göre Rockets, Harden karşılığında Jaylen Brown'ı, Marcus Smart'ı ve birkaç Draft hakkını istiyordu.



