Ahmet Oğuz transfer sonrası Sporx'e konuştu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, son olarak Demir Grup Sivasspor forması giyen tecrübeli sağ bek oyuncusu Ahmet Oğuz'u transfer etti. Deneyimli futbolcu ile iki yıllık sözleşme imzalandı. Ahmet Oğuz, transferinin ardından Sporx'ten Emrah Karalinç'e açıklamalarda bulundu.



"SİVASSPOR'A BİR KIRGINLIĞIM YOK"



Öncelikle son olarak formasını giydiği ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşadığı Sivasspor camiasına teşekkür eden Ahmet Oğuz, "Sivasspor'a hiçbir kırgınlığım yok. Bende yerleri ayrıdır. Orada 1.5 senem geçti. Tam düşüş yaşadığım dönemde çok önemli bir adım attım. Sivasspor gönlümde ayrı bir yer tutacak. Bende emekleri var. Ayrıca Sivasspor taraftarlarının da benle ilgili çok güzel mesajları vardı. Bu mesajlar beni çok duygulandırdı. Sivasspor taraftarlarına teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.



"KONYASPOR'A SÖZ VERİYORUM"



Konyaspor için 'Anadolu'nun Hükümdarı' ifadesini kullanan yeni transfer Ahmet Oğuz, "Konyaspor'a transfer olduğum için çok mutluyum. Konyaspor'un ve benim adıma yakışır bir mücadele ortaya koyacağım. Terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim. Bir futbolcunun iyi günü ya da kötü günü olabilir. Ama mücadele etmediği gün olmamalı. Ben bunun sözünü veriyorum" dedi.



TRANSFER SÜRECİ NASIL GELİŞTİ?



Transfer süreciyle ilgili ise Ahmet Oğuz, "Açıkçası Konyaspor'un beni istediğini biliyordum. Bir ay kadar beklemek durumundaydım. Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası finali oynayacaktık. Neticede Sivasspor'un sözleşmeli futbolcusuydum. Sözleşmem biter bitmez menajerime söyledim. Konyaspor'a oynamak istediğimi ifade ettim. İki taraf için de çok güzel olacağını düşünüyorum" dedi.



"AVRUPA'DA BAŞARILI OLACAĞIZ"



Konyaspor'un bir kulüp kültürü olduğunu ifade eden Ahmet Oğuz, Sporx aracılığıyla taraftarlara da mesaj gönderdi. Ahmet Oğuz, "Avrupa'da yer almak çok güzel olacak. Eleme maçları olacak. İnşallah yolumuza devam edeceğiz ve Avrupa'da da adımızdan söz ettireceğiz. Taraftarlarımızın desteğine her zaman ihtiyacımız var. Başarılı olma sözü veriyoruz. Çünkü Konyaspor olarak tek vücut olacağız, başarılı olacağız" ifadelerini kullandı.



"G.SARAY'A GOLÜM ÇOK DEĞERLİYDİ"



Ahmet Oğuz, Sivasspor'da yaşadığı kupa şampiyonluğunun kendisi adına anlamlı olduğunu ifade edereken, sezon adına unutamadığı anı ise Galatasaray maçı olarak tanımladı. Ahmet Oğuz, "Ben Sivasspor'dan içim rahat ayrıldım. Yeri geldi kötü oynadım, yeri geldi çok iyi oynadım. Galatasaray'a attığım gol Sivasspor ve benim için çok değerliydi" dedi.





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