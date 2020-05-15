Ahmet Nur Çebi'den koronavirüs açıklaması

Koronavirüse yakalanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıklama yaptı. İşte Çebi'nin açıklamaları...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Ahmet Nur Çebi'den koronavirüs açıklaması
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15 Mayıs 2020 16:39
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, koronavirüse yakalanmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi "Tüm tedbirleri almamıza karşın ne yazık ki çarşamba günü gerçekleştirdiğimiz testlerde koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Tedavi sürecime vakit kaybetmeden başlandığını ifade etmek isterim. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle..." dedi.

Çebi ayrıca çıkan bazı haberlerle ilgili olarak da "Eşimin ve çocuklarımın Twitter hesapları bulunmadığını özellikle belirtmek isterim. Sağlıksız bilgiler yayan kişilere itimat edilmemesini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

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