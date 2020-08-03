Ahmet Nur Çebi, Manzdukic için devreye girdi

Forvet transferi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Mario Mandzukic için son teklifini yaptı.

Haber; Akşam
Ahmet Nur Çebi, Manzdukic için devreye girdi
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03 Ağustos 2020 12:01
Bonservisi elinde olan dünyaca ünlü forvet Mario Mandzukic konusunda Beşiktaş yönetiminin büyük bir çaba içerisinde olduğu biliniyor.

Siyah-Beyazlılar'ın son olarak senelik 2 milyon Euro'ya kadar çıktığı 34 yaşındaki futbolcu için Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de tüm imkanları seferber ettiği konuşuluyor.

Özellikle İtalya'dan da ciddi teklifler aldığı öğrenilen Hırvat forvetin, tüm teklifleri masaya yatırdığı ve henüz yeni durağı konusunda kararsız olduğu belirtildi.



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