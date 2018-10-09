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Ahmet Çakar: "Cocu'nun yerine Tayfun Korkut..."

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin Phillip Cocu ile yollarını ayıracağı ve yerine Tayfun Korkut'un getirileceğini iddia etti.

Kaynak: Sporx.com
Ahmet Çakar: 'Cocu'nun yerine Tayfun Korkut...'
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09 Ekim 2018 00:24
Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında flaş bir iddiada bulundu.

Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin Phillip Cocu ile yakın zamanda yolların ı ayıracağı ve yerine Sttutgart'tan ayrılan Tayfun Korkut'un getirileceğini söyledi.

YÜZDE 99 F.BAHÇE'NİN HOCASI OLACAK"

Ahmet Çakar, "Bu boş sallama bir haber değildir. Almanya'dan çok güvendiğim birinden geldi. Tayfun Korkut'un yüzde 99 Fenerbahçe'nin hocası olacağını öğrendim. Tayfun hoca da istiyor ancak bazı İspanyol kulüplerin de istediği söyleniyor." dedi.

Bundesliga'da ilk 7 haftada 5 puan toplarak son sırada bulunan Stuttgart, geçtiğimiz günlerde Tayfun Korkut ile yollarını ayırdı.

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