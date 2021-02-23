Ahmet Ağaoğlu'ndan şampiyonluk açıklaması

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sezonu Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayacaklarına inandıklarını ve bu hedef doğrultusunda yollarına devam ettiklerini belirtti.



Ağaoğlu, Trabzonspor dergisindeki yazısında, büyük bir kulüp ve camia olabilmenin en temel şartının, yaşam döngüsü içinde karşılaşılan çeşitli güçlükleri, doğru zamanda doğru hamlelerle tolere edebilme kabiliyetini ortaya koymak olduğunu kaydetti.



Yeniden doğma, yeniden güç toplama ve eskisinden daha güçlü biçimde yoluna devam edebilmenin, Trabzonspor'u diğer kulüplerden ayıran en temel özellik olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Çok kısa süre önce ekonomik, sosyal ve sportif olarak dibe vurmuş olan kulübümüzün, iki yıllık zaman diliminde Türkiye'nin ekonomisi en iyi futbol takımı haline gelmesi tesadüf değildir. Sportif manadaki başarılara hasret kalan camiamızın, geçtiğimiz yıl şampiyonluğu kıl payı kaçırması, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupayı müzesine getirmesi de tesadüf değildir. Bu başarılar, Trabzonspor camiasının büyüklüğünü, gücünü ve zorluklarla başa çıkabilme kabiliyetini göstermektedir. Her ne kadar sizlerden uzak, doyasıya sevinemediğimiz ve coşkuyla kutlayamadığımız süreçleri yaşasak da ülkemizin en önemli iki kupasını Trabzonspor'umuza kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Umuyor ve diliyorum ki sabırla, sükunetle, kararlılıkla devam ettiğimiz bu yolda, hasretini çektiğimiz en büyük kupayı da müzemize getireceğiz."



Ağaoğlu, Trabzonspor'un başarısında teknik direktör Abdullah Avcı'nın katkısına değinerek, şu ifadeleri kullandı:



"Teknik direktörümüz Sayın Abdullah Avcı ve birbirinden değerli futbolcu kadromuzun özverili mücadelesi birleştiğinde, Trabzonspor'a yakışır bir ivme yakaladık. Devre arası transfer döneminde Berat Özdemir, Anastasios Bakasetas ve Yunus Mallı'yı kadromuza kattık. Şimdi eskisinden daha güçlü şekilde yolumuza devam ediyoruz. Camiamızın gösterdiği teveccüh ve sarsılmaz birlikteliğin yanı sıra, sizlerden aldığımız enerji, cesaret ve güven takımımızı ateşleyen en büyük etkenler arasında yerini alıyor. Taraftarlarımızdan yoksun olarak oynadığımız Süper Lig'de hala çok uzun bir maraton bizleri bekliyor. Şartlar ne olursa olsun kenetlenerek, sabır ve güvenle takımımıza destek vermeniz, camiamız adına tek temennimizdir. Kalbinizdeki tüm iyi dileklerin gerçekleştiği bir ay olmasını diliyorum.



