Agbonlahor: 'Harry Kane, Ronaldo'dan iyi'

İngiltere'nin eski milli oyuncularından Gabriel Agbonlahor, Harry Kane'in Cristiano Ronaldo'dan daha iyi bir oyuncu olduğunu söyledi.



Bir takımı olsa Kane'i seçeceğini kaydeden Agbonlahor, "Kimse hücumda ondan daha iyi değil. Premier Lig'de gol atacağına güvenecek bir oyuncu arıyorsanız, o Harry Kane'dir. Onun gibisini görmedim." dedi.



"KANE'İN BİTİRİCİLİĞİ İNANILMAZ"



Kane'in daha iyi bitirici olduğunu belirten eski futbolcu, "Ronaldo da önemli goller attı ancak Kane'in bitiriciliği inanılmaz derecede iyi" ifadelerini kullandı.



Harry Kane, Premier Lig'de oynadığı 247 maçta 166 gol atarken, Cristiano Ronaldo ise 196 maçta 84 kez ağları sarstı.



