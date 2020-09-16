Afyon Belediye Yüntaş evinde Arkas'a mağlup

AXA Sigorta Efeler Ligi 2. hafta müsabakalarında Arkas Spor, Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Afyon Belediye Yüntaş evinde Arkas'a mağlup
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16 Eylül 2020 19:59
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 2. hafta maçında Arkas Spor, Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 yendi.

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Zafer Özmen

Afyon Belediye Yüntaş: Görkem Sertel, Alen, Furkan Dur, Lima, Poglajen, Vefa Yılmaz (Can Ayvazoğlu, Cansın Ogbai Enaboifo, Okay Serçe, Berkan Eryüz, Fatih Ürün, Hasan Balcıoğlu)

Arkas Spor: Yiğit Gülmezoğlu, Efe Mandıracı, Mert Matic, Mustafa Koç, Blankenau, Burak Güngör (Paulo Bravo, Mustafa Cengiz, Mirza Lagumdzija)

Setler: 18-25, 20-25, 25-21,18-25

Süre: 107 dakika (25, 26, 27, 29)

 

 



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