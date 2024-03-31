AEK, Olympiakos'u 90+1'de yıktı

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Olympiakos Yunanistan Şampiyonluk Turu karşılaşmasında AEK'ya konuk oldu. Karşılaşmayı AEK 1-0 kazandı.
AEK'ya galibiyeti getiren golü 90+1'nci dakikada Niclas Eliasson kaydetti.
Bu sonuçla birlikte puanını 65 yapan AEK liderliğe yükseldi. Olympiakos ise 57 puanda kaldı.
Bir sonraki karşılaşmada Olympiakos, evinde Aris'i ağırlayacak. AEK ise Panathinaikos deplasmanına gidecek.
AEK'ya galibiyeti getiren golü 90+1'nci dakikada Niclas Eliasson kaydetti.
Bu sonuçla birlikte puanını 65 yapan AEK liderliğe yükseldi. Olympiakos ise 57 puanda kaldı.
Bir sonraki karşılaşmada Olympiakos, evinde Aris'i ağırlayacak. AEK ise Panathinaikos deplasmanına gidecek.