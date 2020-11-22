Adem Ljajic yine bildiğini okudu

Beşiktaş'ın Başakşehir'i 3-2 yendiği maçta 7 önemli eksiğe rağmen ilk 11'de şans bulamayan Adem Ljajic, maç öncesinde ısınmaya çıkarken isteksiz tavırlarıyla dikkat çekti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Adem Ljajic yine bildiğini okudu
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22 Kasım 2020 10:53
Beşiktaş'ta 7 önemli eksiğe rağmen ilk 11'de şans bulamayan Adem Ljajic'in morali bir hayli bozuldu.

Boşnak oyuncu karşılaşma öncesi ısınmaya çıkarken yine isteksiz tavırlarıyla dikkat çekti. Elleri cebinde ve topa vurmaya bile üşenen haliyle ekranlara yansıması taraftarı çileden çıkardı. 29 yaşındaki oyuncu Malatyaspor maçında da aynı tavırları sergilemişti.



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