Adanaspor'un 2 maçı ertelendi

Adanaspor kulübünden yapılan açıklamda takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle 2 maçlarının ertelendiği belirtildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adanaspor'un 2 maçı ertelendi
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01 Aralık 2020 03:43
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un, takımdaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle Ankaraspor ve Akhisarspor karşılaşmaları da ertelendi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Takımımızda yaşanan Kovid-19 vakaları sebebiyle TFF 1. Lig 11. haftadaki Beypiliç Boluspor maçı gibi, 12. haftadaki Ankaraspor ve 13. haftadaki Akhisarspor müsabakalarımız Türkiye Futbol Federasyonunun kararı ile ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadesi kullanıldı.



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