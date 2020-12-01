Adanaspor'un 2 maçı ertelendi

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un, takımdaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle Ankaraspor ve Akhisarspor karşılaşmaları da ertelendi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Takımımızda yaşanan Kovid-19 vakaları sebebiyle TFF 1. Lig 11. haftadaki Beypiliç Boluspor maçı gibi, 12. haftadaki Ankaraspor ve 13. haftadaki Akhisarspor müsabakalarımız Türkiye Futbol Federasyonunun kararı ile ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadesi kullanıldı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Takımımızda yaşanan Kovid-19 vakaları sebebiyle TFF 1. Lig 11. haftadaki Beypiliç Boluspor maçı gibi, 12. haftadaki Ankaraspor ve 13. haftadaki Akhisarspor müsabakalarımız Türkiye Futbol Federasyonunun kararı ile ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadesi kullanıldı.