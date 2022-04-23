Trabzonspor'un Adana Demirspor ile karşı karşıya geldiği maçta tartışmalı bir pozisyon yaşandı.



Trabzonspor'un deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldiği maçta ceza sahası içinde Simon Deli'nin Visca'ya 4. dakikada yaptığı müdahale sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Abdulkadir Ömür kaleci Arijanet Muric'i geçemedi.



Pozisyon öncesi Adana Demirsporlu futbolcular ceza sahası içine girdiği için VAR hakemi Özgür Yankaya'nın uyarısıyla penaltıyı tekrarlattı.



Tekrarlanan penaltı atışını kullanan Bruno Peres topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.





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