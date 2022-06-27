Acun Ilıcalı Seri'yle anlaştıklarını açıkladı

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, eski Galatasaraylı Jean Michael Seri'yle anlaştıklarını açıkladı.



Ilıcalı verdiği röportajda bir süredir ilgilendikleri Seri'yle anlaştıklarını doğrularken, "Seri muhtemelen Hull City forması giyecek. İstanbul'da onunla birlikteydim ve futboluna hayran olduktan sonra karakterine de hayran oldum. Orkestramızın şefi olacak ve bize büyük faydası dokunacak" sözlerini kullandı.



Fildişili oyuncunun futbola tam konsantre bir aile babası olduğunu belirten Ilıcalı, "Bir süredir onu takip ediyoruz, gözlemcilerimiz takıma faydalı olacağı konusunda ısrarcı oldular, ben de onlara inanıyorum" diye konuştu.



Geçtiğimiz sezon Championship'te Fulham formasıyla 34 maçta 1 gol 6 asistlik katkı sağlayan Seri, sezon sonunda boşa çıkmıştı. Hull City, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için bonservis bedeli ödemeyecek.





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