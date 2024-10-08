Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım açıklaması: "Beni Escobar yaptı"

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Sarı-Lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'la ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım açıklaması: 'Beni Escobar yaptı'
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08 Ekim 2024 01:48
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı Beyaz TV'de konuk olduğu Derin Futbol programında konuştu.

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'la ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BENİ ESCOBAR YAPTI"

Aziz Yıldırım'ın seçim dönemindeki açıklamalarının hatırlatılması sonrası Acun Ilıcalı, "Aziz Yıldırım, beni 'Escobar' yaptı. Aziz Yıldırım, Dominika ile Dominik Cumhuriyeti'ni karıştırıyor, coğrafya bilgisi zayıf olabilir. FETÖ'cülere Dominik pasasortu dağıttığımı ve silah kaçaklığı yaptığımı iddia etti. En sonunda da İrfan Can Kahveci'ye açıktan para verdiğimizi iddia etti. Hayır, biz böyle bir para vermedik. Ali Koç söyledi bunu. Allahyar Sayyadmanesh için para verdim. 5'e aldım, 25'e sattım. Belçika'da her maçta oynuyor." ifadelerini kullandı.

"BANA DÜŞMAN OLMASINI AKLIMDAN GEÇİRMEDİM"

Aziz Yıldırım'ın kendisinde çok emeği olmadığını belirten Ilıcalı, "Aziz Yıldırım'ın bende çok emeği falan yok. Kendisinden ricada bulunduysam, kırmamıştır. Ben de onu kırmadım. Elinde falan büyümedim. Onun döneminde gereken desteği verdim. Ben adam tutmuyorum, Fenerbahçe'yi tutuyorum. Ona verdiğim desteği, Ali Koç'a da verdim. Aziz Yıldırım'ın zor zamanlarında ziyaretine de gittim. Fenerbahçe'deki kulüp içi toplantılara da gittim. Rıdvan Dilmen'e de sorabilirler. Maddi, manevi her şeyi yaptım. Ali Koç'u destekliyorum diye, Aziz Yıldırım'ın bana düşman olmasını aklımdan geçirmedim. Düşman olabilir ama namusum ve şerefime laf attı. Bunu diyemez, ben de hakkımı mahkemede arıyorum. Aziz Yıldırım çok sevdiğim, ilk düşman olan bir insan değil. Sanat dünyasından da böyle şeyler çok oldu." şeklinde konuştu.

 

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