Aboubakar'ın sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı

Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar'ın siyah-beyazlılarla yaptığı sözleşmedeki çarpıcı madde ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde geniş yetkilerle işbaşı yapan Beşiktaş'ın İletişim ve Basın Danışmanı Erol Kaynar, konuyla ilgili olarak Radyospor'a bir açıklamada bulundu.



Kaynar, "Aboubakar ile ilgili başkan Ahmet Nur Çebi ile görüştüm. Geldiğinde sakatlık meselesi kafamızı kurcalıyordu, başkan da 'acaba' diye bakıyordu kendisine. Başkan Aboubakar'a "Sakatlığından dolayı oynamadığın maçlarda 40 bin Euro keserim" derken, Aboubakar da "Kes başkan" yanıtını vermiş, hatta 40 bin euro çok bile dememiş. Herhangi bir tereddüt göstermeden sözleşmeye bu maddeyi yazdırması da, bütün soru işaretlerini ortadan kaldırdı. Porto şimdi onu bıraktığı için pişman. Aboubakar çok karakterli bir oyuncu. Kasımpaşa maçında baktım, çok dinamik ve hırslıydı. Takımı için oynuyor. Saha içerisinde tutumu beni mest etti" şeklinde konuştu.



ÖZEL SÖZLEŞME YAPILDI



Aboubakar 42 maçın tamamında forma giyerse 1 milyon 500 bin euro kazanacak. Bu rakamın 750 bin euro'su garanti ücret olarak ödenecek. Atacağı gol ve yapacağı asistler göz önüne alındığında, 180 bin euro'luk maç başı primleri de sezon sonunda bonus olarak ödenecek. Bunu hakketmesi için ise toplam gole katkısı (gol+asist) 15'in üzerinde olmalı. Aboubakar'ın sözleşmesi maçların yüzde 75'inde, yani 32'sinde 45+ dakika oynaması durumunda bir yıl daha uzayacak. Sözleşme uzaması durumunda da Beşiktaş, Porto'ya herhangi bir kiralama ya da bonservis bedeli ödemek zorunda kalmayacak.



TÜM FORVETLERİ GERİDE BIRAKTI!



Beşiktaş'ın Porto'dan renklerine kattığı Vincent Aboubakar, bu sezon 8 haftada 63 dakika oynarken, 5 gol attı 1 de asist yaptı. Eski takımı Porto'nun 4 forvetinden hiç birisi Kamerunlu golcü kadar devamlılık sağlayamadı. Zaten Porto'nun 4 forvetinin attığı gol sayısı toplam 7'de kaldı.



