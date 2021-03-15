Aboubakar ve Larin kupa maçını bekliyor

Beşiktaş'ın Başakşehir'le oynayacağı kupa maçında takımın en önemli kozları Aboubakar ve Larin olacak.

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Aboubakar ve Larin kupa maçını bekliyor
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15 Mart 2021 14:42
Vincent Paté Aboubakar
Vincent Paté Aboubakar
Beşiktaş
Kara Kartal'da salı akşamı oynanacak Başakşehir mücadelesinde takımın en önemli kozları yine Vincent Aboubakar ve Cyle Larin ikilisi olacak.

Formda yıldızlar, ligde elde edilen zaferin bir benzerini yarın Vodafone Park'ta oynanacak Türkiye Kupası Yarı Final maçında da sürdürmeyi planlıyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 32 maça çıkıp 17 gol atan Cyle Larin, takımın en skorer ismi konumunda bulunuyor. Kamerunlu yıldız Vincent Aboubakar da 26 mücadele sonunda 15 kez rakip fileleri sarstı. Birlikte 32 gollük performans sergileyen Kartal'ın muhteşem ikilisi, yarın akşamki maçta şovlarına devam edip sezon sonunda da takımlarına çifte şampiyonluk yaşatmanın hayalini kuruyor.

 



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