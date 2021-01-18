Abdullah Avcı'nın özel transfer isteği

Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik çizen Trabzonspor, yapacağı takviyelerle yükselişe geçmeyi hedefliyor.Son olarak Antalya deplasmanında puanı uzatmada bulduğu golle kurtaran bordo-mavililer hücum hattına transfer yapmak için gaza bastı. Karadeniz temsilcisinin, Toronto FC forması giyen Kanadalı forvet Ayo Akinola ile ilgileniyor.Toronto'da gösterdiği performansla birçok takımın ilgisini çekmeyi başaran Akinola'yı Abdullah Avcı'nın istediği öne sürüldü. Bu sezon 16 maçta 9 gol kaydeden 21 yaşındaki oyuncu ile ilgili temasların bu hafta içerisinde başlayacağı bildirildi. Bu arada Trabzon'da yerel gazeteler Trabzonspor'un 1 puanla döndüğü Antalyaspor maçının ardından bordo-mavili futbolcuları eleştirip, gol yollarında yaşanan sıkıntılara değindi.Karadeniz Gazetesi, "Bu yeteneksizleri getirenler, sizi yürekten alkışlıyoruz; Penaltıyı atamadık. Antalya 1 saati aşkın bir süre 10 kişi oynadı. Bırakın kazanmayı bir puanı bile son dakikada kurtardık" derken Günebakış Gazetesi, "Bu golcülerle puana da şükür", Kuzey Ekspres Gazetesi, "Tek kale tek puan" ifadelerini kullandı.