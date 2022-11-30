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Abdullah Avcı: "Trabzonspor benim için şans"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig hesabından gelen 'fotoğrafların hikayesi' sorularını cevapladı.

, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Abdullah Avcı: 'Trabzonspor benim için şans'
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30 Kasım 2022 15:11
Teknik direktör Abdullah Avcı, Süper Lig hesabından gelen 'fotoğrafların hikayesi' sorularını yanıtladı ve duygusal açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'a ilk geldiği gün havaalanında taraftarların karşılama fotoğrafı için deneyimli hoca, "Trabz10 Kasım 2020. Birçok yerde belki çalıştık, güzel duygular yaşadık ama şehre ayak bastığımda Trabzonspor'un o samimi duygusunu havalimanında bize hissettirdiler. Bu tutku, bu coşku, karşılıklı sevgi bugün de artarak devam ediyor" dedi.

Avcı, kariyerindeki ilk kulüp kupasını yine Fırtına'da kaldırmasıyla ilgili de şöyle konuştu: "Samimi, dürüst ve gerçekçi olursan hayat sana bir takım fırsatlar veriyor. Geldikten üç ay sonra aldığım ilk kupa. Trabzonspor'da kazandığım ilk kupa. Bu benim bir sonraki şampiyonluğa daha hızlı adım atmamı sağladı." 

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