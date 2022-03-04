Abdullah Avcı, tarih yazmaya gidiyor!

21 maçlık deplasman rekorunu kırdı, Akyazı'da geçen sezondan bu yana 20 karşılaşmadır yenilmiyor ve lig tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir puan farkıyla şampiyonluğa yürüyor...



Trabzonspor'a geldiği günden beri istatistikleri alt-üst eden Abdullah Avcı, yine bir ilki peşinde. Bu sezon Galatasaray 'ı ve Beşiktaş 'ı İstanbul'da mağlup eden Avcı, pazar günü de Fenerbahçe 'yi Kadıköy'de devirirse, kulüp tarihinde aynı sezonda 3 büyük deplasmandan galibiyet ayrılan tek Trabzonspor hocası olarak tarihe geçecek.



Özkan Sümer'in izinde



İçeride ve dışarıda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ı üst üste 3 maçta da yenen Avcı'lı Trabzonspor, tarihinde ilk kez 3 büyüklere karşı üst üste 4 maçlık galibiyet serisine ulaşabilir. Öte yandan Karadeniz ekibi, ilk ve son kez ligde aynı sezonda 1990-1991'de Fenerbahçe'yi her iki maçta yenmişti.



Abdullah hoca, Özkan Sümer'in bu başarısını yıllar sonra tekrarlamak istiyor. Avcı, Trabzonspor'un başında ilk kez Kadıköy'e çıkıyor. Akyazı'da geçen sezonki Fenerbahçe derbisi 1-0 kaybedilmiş, bu sene ilk yarıdaki maç ise 3-1'lik skorla kazanılmıştı.



Onun adı: İstanbul 'Avcı'sı



Abdullah Avcı, geçen sezondan bu yana İstanbul'da çıktığı 9 lig maçının tam 8'ini kazandı, birinde de berabere kaldı. Başarılı hoca, müthiş istatistiği pazar günü Fenerbahçe galibiyetiyle sürdürmek amacında.









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