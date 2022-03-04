Abdullah Avcı, tarih yazmaya gidiyor!

Galatasaray'ı ve Beşiktaş'ı dış sahada yenen liderin hocası, Fenerbahçe'yi de İstanbul'da devirirse; kulüp tarihinde aynı sezonda 3 büyük deplasmandan galibiyetle ayrılan tek hoca olacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı, tarih yazmaya gidiyor!
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04 Mart 2022 09:21
21 maçlık deplasman rekorunu kırdı, Akyazı'da geçen sezondan bu yana 20 karşılaşmadır yenilmiyor ve lig tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir puan farkıyla şampiyonluğa yürüyor...

Trabzonspor'a geldiği günden beri istatistikleri alt-üst eden Abdullah Avcı, yine bir ilki peşinde. Bu sezon Galatasaray 'ı ve Beşiktaş 'ı İstanbul'da mağlup eden Avcı, pazar günü de Fenerbahçe 'yi Kadıköy'de devirirse, kulüp tarihinde aynı sezonda 3 büyük deplasmandan galibiyet ayrılan tek Trabzonspor hocası olarak tarihe geçecek.

Özkan Sümer'in izinde

İçeride ve dışarıda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ı üst üste 3 maçta da yenen Avcı'lı Trabzonspor, tarihinde ilk kez 3 büyüklere karşı üst üste 4 maçlık galibiyet serisine ulaşabilir. Öte yandan Karadeniz ekibi, ilk ve son kez ligde aynı sezonda 1990-1991'de Fenerbahçe'yi her iki maçta yenmişti.

Abdullah hoca, Özkan Sümer'in bu başarısını yıllar sonra tekrarlamak istiyor. Avcı, Trabzonspor'un başında ilk kez Kadıköy'e çıkıyor. Akyazı'da geçen sezonki Fenerbahçe derbisi 1-0 kaybedilmiş, bu sene ilk yarıdaki maç ise 3-1'lik skorla kazanılmıştı.

Onun adı: İstanbul 'Avcı'sı

Abdullah Avcı, geçen sezondan bu yana İstanbul'da çıktığı 9 lig maçının tam 8'ini kazandı, birinde de berabere kaldı. Başarılı hoca, müthiş istatistiği pazar günü Fenerbahçe galibiyetiyle sürdürmek amacında.

 

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