Abdullah Avcı: 'Seri yakalamak istiyoruz'

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Fatih Karagümrük karşılaşması öncesi görüşlerini aktardı.



Avcı, "Öncelikle bütün futbol ailese iyi seneler diliyorum. Hak edenin kazandığı bir yıl olsun. Fenerbahçe maçı sonrası, 4. gün, yoğun bir maç trafiği var." dedi.



Fatih Karagümrük'e değinen deneyimli teknik adam, "Saygı duyduğumuz, 2-3 senedir ligde olan, deneyimli kadroları olan, değerli bir hocaları olan ve oyun oynamaya çalışan bir takım. Belki puan durumunda hak ettikleri yerde değiller. Ama oyun planları olan bir takıma karşı oynayacağız. Senenin son maçını kazanıp bir seri yakalamanın peşindeyiz." diye konuştu.



Fenerbahçe maçı sonrası sosyal medyada paylaşılan taktik videosuyla ilgili konuşan Abdullah Avcı, "Olumlu-olumsuz tepkiler almıştır. Şu açıdan bakılmasını rica ediyorum; futbol son 10 senedir, hızla değişen ve dönüşen bir oyuna döndü. Çok detaylar var artık. Santim santim maçı planlıyorsun ve sahada pratik yapıyorsun. Bu bazen olacak, bazen olmayacak." açıklamasını yaptı.





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