Abdullah Avcı: 'Kimin kalmak istediğini göreceğiz'

Trabzonspor'un son 6 haftada tam 11 puanlık kayıp yaşayıp, zirveden bir hayli uzaklaşması teknik ekibi radikal kararlara yöneltti. Gelen bilgilere göre bu duruma bir hayli sinirlenen teknik direktör Avcı'nın, "Benim için her oyuncum değerli ancak görüyorum ki bazı futbolcular Trabzonspor formasının ağırlığını henüz hissedememiş. 7 önemli maça çıkacağız. Kimin bu takımda kalmak istediğini bu sınavlar bize gösterecek" dediği öne sürüldü.



Üst üste yaptığı puan kayıplarıyla zirvenin bir hayli gerisine düşen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı dizginleri ele aldı. Bordo-mavili takımın son 6 haftada tam 11 puanlık kayıp yaşaması deneyimli çalıştırıcıyı kızdırırken, Avcı'nın bazı oyuncuları sert bir şekilde uyardığı ortaya çıktı.



Şans verdiği isimlerin beklentilerin çok altında kalmasına sinirlenen Abdullah Avcı'nın, "Benim için her oyuncum özel ve değerlidir. Bu düşüncemi onlara hissettirdiğini düşünüyorum ancak görünen bazı gerçekleri de göz ardı etmeyeceğim. Sürekli şans verdiğim bazı oyuncular bir türlü beklenen katkılı veremedi. Şu anda 7 final maçımız var. Son düdüğe kadar şansımızı zorlayıp üst basamaklarda nasıl oluruz onun planlarını yapıyorum. Trabzonspor forması ağırdır. Bu 7 maçta kimin bu formayı daha çok istediğini göreceğiz" dediği ifade edildi.



Tecrübeli çalıştırıcının isim vermeden, Ekuban, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Baker, Yusuf Sarı, Yunus Mallı ve Afobe'yi hedef aldığı öne sürüldü.



Kaynak: Karadeniz Gazetesi



