Abdullah Avcı: "Kazanırsak zirve yolu açılır"

Son iki maçını kazanan Trabzonspor'da teknik direktör Avcı, Antalya karşısında da kazaya uğramak istemediklerini belirtti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Abone Ol
Abdullah Avcı: 'Kazanırsak zirve yolu açılır'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ocak 2021 12:17
Karagümrük ve Göztepe maçlarını kazanarak zirve için umutlanan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı gözüne Antalyaspor'u da kestirdi.

Yarın deplasmanda oynanacak zorlu mücadeleyi kayıpsız geçmek istediklerini oyuncularına anlatan deneyimli teknik adam, "Bu maçı kazanmamız durumunda bize zirve yolu açılır. Bu fırsatı değerlendirmeliyiz" diye konuştu. Ligde her maça final gözüyle bakmaları gerektiği konusunda oyuncularını da uyaran Avcı, "Her puan kaybı heyecanımızın kaybolmasına neden olur. Buna kesinlikle izin vermemeliyiz. Bizden beklentide olanların yüzünü güldürmek için üzerimize aldığımız sorumluluğun hakkını sonuna kadar vermeliyiz" şeklinde görüşlerini bildirdi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için