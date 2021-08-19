Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı , Roma'ya 2-1 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren Abdullah Avcı "Jose Mourinho'nun takımları dünyanın en iyisi savunmasını yapar. İyi geçiş takımlarıdırlar. Üzüntüm şu, fırsat varken, kazanabilirdik. Şampiyonlar Ligi takımı ve Şampiyonlar Ligi hocasına oynadık. Biz de Şampiyonlar Ligi takımı gibi dengeli ve iyi bir organizasyonlarla oynadık. Bu gibi takımlara karşı oyununu tamamen eline alamazsın, arada kaçar. Bu seviyede bu oyunları oynamak kolay değil. Uğurcan Çakır'ın eline top değmeden iki gol yedik. Ancak lige yansıyacak iyi mesafeler kat ettik. Roma iyi bir takım. Hocaları da iyi bir teknik adam. Güzel bir maç oldu. Onları da tebrik ediyoruz. Buradan çıkartacağımız dersler var." dedi.



İyi yolda olduklarını söyleyen Abdullah Avcı "Roma'ya kazanmak için gideceğiz. Trabzonspor taraftarı bu takıma sahip çıksın. Kaybetmemize rağmen bize destek verdiler. Çünkü oyundan anlıyorlar. Çok iyi oynayarak kaybettik, bardağın dolu tarafı daha fazla. Bu takım iyi şeyler yapacak. Bunu hissettiriyorlar. Destek olsunlar, güzel şeyler yapacağız." diye konuştu.



"Hamlelerinizle Jose Mourinho ile düelloya girdiğinizi düşünüyorum" şeklindeki bir ifadenin ardından Abdullah Avcı "Jose Mourinho ile düelloya girmedim. Trabzonspor'un teknik direktörüyüm. Bir hoca, bir hocayla düelloya girmez." açıklamasını yaptı.



