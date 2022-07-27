PARMAK, GAZİANTEP FK'DA

GEÇEN SEZON NELER YAPTI?

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olan Trabzonspor'da kadroda düşünülmeyen Abdulkadir Parmak ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Abdulkadir Parmak, Gaziantep FK'ya transfer oldu.Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Parmak'ın bedelsiz olarak sezon sonuna kadar Gaziantep FK'ya kiralandığı duyuruldu. Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada ise "Gaziantep Futbol Kulübümüz, başarılı orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak'ın kiralanması konusunda Trabzonspor ve oyuncunun kendisi ile bir yıllık kiralık olarak anlaşmaya varmıştır. Abdulkadir Parmak'a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.Geçen sezon Kayserispor'a kiralanan futbolcu sarı-kırmızılı takımda 17 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergilemişti.