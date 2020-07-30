Abdülkadir Ömür: "Ligi de kazanmak istemiştik"

Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır, Trabzonspor'un kazandığı Türkiye Kupası Finali sonrası açıklamalarda bulundular.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abdülkadir Ömür: 'Ligi de kazanmak istemiştik'
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30 Temmuz 2020 01:47
Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır, Trabzonspor'da kupada 10 yıl aradan sonra gelen zafer için açıklamalarda bulundular.

Abdülkadir Ömür yaptığı açıklamada; "Hak ettiğimizi düşünüyoruz. Ligi de kazanmayı çok istemiştik. İnşallah diğer senelere nasip olur. Çok iyi ortamımız var, aile ortamımız var. Herkes birbirine saygı duyuyor ve çok seviyor, yerlisi yabancısı. Bu güven bize kupayı getirdi diyebilirim." dedi.

"KISMETSİZLİKLER OLDU"

Uğurcan Çakır ise açıklamasında; "Kısmetsizlikler oldu ve ligde şampiyon olamadık, çok istiyorduk. Önümüzdeki sezonlarda lig şampiyonluğunu da istiyoruz." dedi.



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